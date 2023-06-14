ЗС РФ атакували Одесу "Калібрами": з'явилися перші подробиці обстрілу

За даними Оперативного командування "Південь", дві російські ракети вдалося збити силами ППО, проте є влучання в складське приміщення. У районі одного із бізнес-центрів спалахнула пожежа.

У ніч проти 14 червня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Одесу. Про це написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Нардеп повідомив, що в Одесі спрацювала протиповітряна оборона і закликав мешканців міста пройти в укриття.

Олексій Гончаренко також додав, що через російський обстріл в одному з районів Одеси почалася пожежа.

Пізніше в Оперативному командуванні "Південь" уточнили, що російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. За попередніми даними, дві ракети вдалося збити силами ППО.

"В результаті атаки зафіксовано загоряння в районі одного з бізнес-центрів та влучання в складське приміщення торгової мережі", — повідомили в ОК "Південь".

Про постраждалих та масштаби руйнувань поки не повідомлялося.

Нагадаємо, що 13 червня російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, обстріляли Київ крилатими ракетами, а також влучили в житловий будинок у Кривому Розі.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ЗС РФ влучили в кілька цивільних об'єктів, у тому числі в п'ятиповерховий житловий будинок.

Станом на 13:00 13 червня було відомо про десятьох загиблих і 28 поранених через російську атаку по Кривому Розі. У місті оголосили жалобу.