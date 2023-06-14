Постраждав дитячий будинок-інтернат: ЗС РФ обстріляли Сумську область, є жертви (фото)

За даними Сумської ОВА, внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії загинули 7 працівників Держлісгоспу, які в цей час їхали автомобілем УАЗ.

У вівторок, 13 червня, Збройні сили Російської Федерації 21 раз обстріляли Сумську область. Усього за добу в регіоні було зафіксовано 101 вибух. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

В ОВА зазначили, що внаслідок російських атак постраждали Хотинська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Окупанти били по Сумській області з мінометів та ствольної артилерії, а також завдали ракетного удару з вертольота. Відомо про пошкодження магазину, господарських будівель та приватного житлового будинку.

За даними адміністрації, у Шосткинському районі загинули 7 працівників Держлісгоспу, які у цей час рухалися автомобілем УАЗ. Під російським обстрілом також опинився дитячий будинок-інтернат у Білопільській громаді.

"Коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загоряння покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає", — повідомив голова Сумської ОВ Володимира Артюх.

Усі 135 підопічних інтернату у безпечні місця, 8 із них забрали до себе батьки чи опікуни.

ЗС РФ вдарили по інтернату у Білопільській громаді

Окупанти пошкодили дах дитячого будинку-інтернату

Нагадаємо, що в ніч на 14 червня ЗС РФ атакували Одесу "Калібрами". За попередніми даними, дві ракети вдалося збити силами ППО. Зафіксовано спалах в районі одного з бізнес-центрів та потрапляння до складського приміщення торгової мережі.

Раніше, 13 червня, російські окупанти обстріляли селище міського типу Білозерка на Херсонщині з артилерії. Один з артилерійських снарядів потрапив у двір церкви, внаслідок чого загинув один зі священнослужителів, якому було 72 роки.

Крім того, 13 червня росіяни обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок "прильоту" до п'ятиповерхового житлового будинку загинули щонайменше десять людей. У місті оголосили жалобу.