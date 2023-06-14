ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і в Запорізькій області, — DeepState (карта)

Загальна площа звільненої території на Бахмутському напрямку, як стверджують аналітики, становить 7,51 кв. кілометрів.

Збройним силам України вдалося просунутися на південь від Бахмута на Донеччині, а також трохи у Запорізькій області. Про це свідчать дані з DeepState за 14 червня.

За наявною інформацією, українські військові продовжують боротьбу з російськими окупантами та здобувають нові успіхи на різних напрямках.

Аналітики зазначили, що деякі підрозділи ЗСУ пройшли від 1 до 2,6 кілометрів у районі сіл Кліщіївка та Андріївка, які знаходяться у південній частині Бахмутського напрямку. Загальна площа звільненої території складає 7,51 кв. кілометрів.

Українські військові здобули нові успіхи на фронті (карта DeepState) Фото: Скриншот

Також певні успіхи, як продовжили у DeepState, українські захисники мають на Запорізькому напрямку. У районі траси Запоріжжя-Маріуполь, поряд із селом Новоданилівка, бійці просунулися трохи вперед. Тепер вони за 8 кілометрів на південь від мiста Орiхiв.

Українські військові здобули нові успіхи на фронті (карта DeepState) Фото: Скриншот

Контрнаступ ЗСУ: дані Генштабу

Станом на ранок 14 червня повідомлялося, що противник розпочав власні наступальні дії у Донецькій області, які виявилися вкрай безуспішними.

На Запорізькому напрямку у противника продовжуються оборонні дії, які також не мають особливих успіхів та ЗСУ просуваються вперед.

"В Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивозу награбованого майна військовий вантажний транспорт. Так, з селища Очеретувате, у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів", — йдеться у повiдомленнi.

Нагадаємо, що Ганна Маляр 12 червня повідомляла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів і просунулися на 6,5 км. За її словами, в операційних районах на південному сході України наступальне угрупування ЗСУ взяло під контроль площу 90 кв. км.