Нові винищувачі F-35 одразу підуть на склад, а не у ВПС: названа причина
Модернізація TR-3 має стати підготовчою для глобального оновлення F-35 до рівня Block 4. Проте з нею є проблеми, тому літаки не стануть одразу в стрій.
В оновленому плані Пентагону щодо винищувача F-35 передбачається, що влітку призупиниться постачання літаків. А новостворені будуть йти одразу на склад. Про це повідомляє The War Zine.
Модернізація TR-3 має вирішальне значення для глобального оновлення Block 4 для винищувача F-35. Проте вже у липні Пентагон планує припинити приймати деякі новозбудовані винищувачі F-35, які сходять з виробничої лінії на заводі Lockheed Martin у штаті Техас. Причина полягає в тому, що модернізація TR-3 має проблеми. Тому десятки літаків будуть перебувати на зберіганні, можливо, до весни 2024 року допоки проблеми з пакетом не будуть вирішені.
Зазначається, що перші серійні літаки TR-3 почали виробляти в лютому 2023 року, і очікується, що вони в липні будуть готові. Офіс обʼєднаної програми F-35 (JPO) підтвердив виданню, що проблеми з пакетом модернізації означає, що літаки будуть зберігатись на складах до їхнього вирішення.
"JPO і Lockheed Martin забезпечать безпечне і надійне зберігання цих літаків до моменту [приймання]", – повідомили в Офісі.
Також попередня версія TR2 постачатиметься у звичайному режимі. Тому наразі невідомо, скільки літаків відправлять на зберігання. У Офісі заявили, що наразі про це говорити зарано. Але загальна кількість літаків, які мають виробити у 2023 році складає 150 планерів. Станом на зараз виготовлено вже 45 F-35 і ще близько 50 у версії TR2 знаходиться на етапі виробництва.
TR3 має покращити основний процесор винищувача, блок памʼяті та авіоніку. Таким чином літак підготують до подальшої модернізації до рівня Block 4, яка отримає повністю новий радар.
Нагадаємо, 6 червня ЗМІ писали, що у новітніх F-35 виявили перегрів двигуна, інженери Lockheed Martin допрацьовують систему охолодження.
1 червня також повідомлялось, що модернізація F-35 до Block 4 здорожчала на 55% з 10.6 млрд доларів до 16,5.