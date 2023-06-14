Нові винищувачі F-35 одразу підуть на склад, а не у ВПС: названа причина

Модернізація TR-3 має стати підготовчою для глобального оновлення F-35 до рівня Block 4. Проте з нею є проблеми, тому літаки не стануть одразу в стрій.

В оновленому плані Пентагону щодо винищувача F-35 передбачається, що влітку призупиниться постачання літаків. А новостворені будуть йти одразу на склад. Про це повідомляє The War Zine.

Модернізація TR-3 має вирішальне значення для глобального оновлення Block 4 для винищувача F-35. Проте вже у липні Пентагон планує припинити приймати деякі новозбудовані винищувачі F-35, які сходять з виробничої лінії на заводі Lockheed Martin у штаті Техас. Причина полягає в тому, що модернізація TR-3 має проблеми. Тому десятки літаків будуть перебувати на зберіганні, можливо, до весни 2024 року допоки проблеми з пакетом не будуть вирішені.

Кабіна винищувача F-35

Зазначається, що перші серійні літаки TR-3 почали виробляти в лютому 2023 року, і очікується, що вони в липні будуть готові. Офіс обʼєднаної програми F-35 (JPO) підтвердив виданню, що проблеми з пакетом модернізації означає, що літаки будуть зберігатись на складах до їхнього вирішення.

"JPO і Lockheed Martin забезпечать безпечне і надійне зберігання цих літаків до моменту [приймання]", – повідомили в Офісі.

Також попередня версія TR2 постачатиметься у звичайному режимі. Тому наразі невідомо, скільки літаків відправлять на зберігання. У Офісі заявили, що наразі про це говорити зарано. Але загальна кількість літаків, які мають виробити у 2023 році складає 150 планерів. Станом на зараз виготовлено вже 45 F-35 і ще близько 50 у версії TR2 знаходиться на етапі виробництва.

Виробнича лінія F-35

TR3 має покращити основний процесор винищувача, блок памʼяті та авіоніку. Таким чином літак підготують до подальшої модернізації до рівня Block 4, яка отримає повністю новий радар.

Нагадаємо, 6 червня ЗМІ писали, що у новітніх F-35 виявили перегрів двигуна, інженери Lockheed Martin допрацьовують систему охолодження.

1 червня також повідомлялось, що модернізація F-35 до Block 4 здорожчала на 55% з 10.6 млрд доларів до 16,5.