"Зворотний наступ": росіяни вивозять награбоване у танках через Маріуполь, – радник мера

Окупанти використовують дорогу вздовж морського узбережжя для того, щоб доставляти боєприпаси на фронт і вивозити награбоване майно у напрямку до Росії.

Російські загарбники посилили перекидання військової техніки через тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині, як у напрямку фронту, так і у бік РФ. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів Telegram.

"У Маріуполі та районі окупанти продовжили зворотний наступ у бік Новоазовська Донецької області. Зафіксовано численне переміщення БТР із живою (на жаль) силою та танків Т62 з пожитками, награбованими десь у Бердянському районі", – написав Андрющенко.

За його словами, значна частина резервів окупантів, що знаходяться на території Маріупольського району, залишаються на своїх позиціях.

"Російські солдати – у передпанічному стані, особливо після власноручної ліквідації наслідків "юр'євського бавовни", – додав радник мера.

За інформацією, наданою Андрющенком, окупанти активно використовували "стару" дорогу Маріуполь – Мангуш – Урзуф – Бабах-Тарама вздовж морського узбережжя для перевезення боєприпасів. Це свідчить про те, що окупанти прагнуть забезпечити свої військові сили необхідним боєкомплектом та проводять транспортування через зазначений маршрут.

"Вперше зафіксовано факт завантаження автомобілів, маркованих як "швидка допомога", комплектами БК з подальшим перевезенням у напрямку Бердянська. Таке завантаження фіксувалося в Маріуполі (колишній Центральний райвідділ поліції) і в Мангуші. Повністю отримано візуальне підтвердження не менше ніж 12 задіяних "Швидких" Всі — УАЗики, відомі як "буханець", — підсумував він.

Нагадаємо, 26 травня Петро Андрющенко розповів, що частина російських окупантів, які несли службу в районі Волновахи Донецької області, кинули свої позиції та почали тікати.

А 14 червня у Генштабі повідомили, що бійці Сил оборони мають частковий успіх на Бердянському напрямку під час наступальних дій. За останні три доби українські військові в боях просунулися за деякими напрямками на відстань від 200 до 1400 метрів. Сили оборони звільнили близько трьох квадратних кілометрів.