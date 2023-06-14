Протистояння Пригожин-Кадиров: ПВК "Вагнер" винна в зливі позицій "Ахмата", — офіцер РФ

За інформацією російського офіцера, обвинувачені в наведенні на загін Адама Делімханова найманці з ПВК "Вагнер" вирішили помститися голові Чечні Рамзану Кадирову, який раніше погрожував розкрити джерела особистого збагачення Євгена Пригожина.

Позиції соратника голови Чечні Адама Делімханова злили найманці ПВК "Вагнер", щоб помститися Рамзану Кадирову за кофлікт, що виник між ним і Євгеном Пригожиним. Про це 14 червня пише Telegram-канал, авторство якого приписують командиру 72-ї окремої мотострілецької з Росії Роману Веневітіну.

Веневітін пише, що в спробі дискредитувати особисто його вагнерівці розповіли про факти державної зради. За його словами, вони й раніше співпрацювали з розвідкою супротивника, організовуючи зливи розташування російських підрозділів.

"За наявною в мене інформацією, тепер вони помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства Пригожина, яке є постачальником харчування для нашої армії ще з 2006 року", — зазначено в повідомленні.

Фото: Telegram

Також Веневітін зазначає, що Адам Делімханов, права рука президента Чечні, перебуває в тяжкому стані після прицільного артилерійського обстрілу з боку української армії.

"Працювали українські спецслужби, які "ведуть" пріоритетні цілі. Працювали прицільно й дуже інтенсивно. На жаль, втрати суттєві. Для евакуації було викликано 12 бортів, які, на щастя, спрацювали оперативно. Пораненим надається, наскільки знаю, вся необхідна допомога", — пише він.

Командир російської бригади закликає вжити заходів щодо голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина й інших "бізнесменів" із командного складу групи "Вагнер", які, за його словами, не гребують "співпрацювати з ворогом" і використовувати Росію для особистого збагачення.

Що кажуть у Кадирова

Зі свого боку, командир спецназу "Ахмат", генерал-майор РФ Апті Алаудінов повідомив, що він отримав наказ від голови Чечні Рамзана Кадирова за будь-яку ціну вивезти Адама Деліхманова, у зв'язку з чим повністю зняв усі свої підрозділи, дислоковані в Мар'їнському напрямку.

Фото: Telegram

Нагадаємо, у середу, 14 червня, в мережі з'явилася інформація про нібито ліквідацію в Запорізькій області Адама Делімханова, якого називають особистим "катом" голови Чечні. Влада РФ стверджує, що депутат отримав поранення внаслідок обстрілу. Голова Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що не може вийти на зв'язок із Адамом Делімхановим.

Відомо, що двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова Адам Делімханов був польовим командиром чеченців під час захоплення Маріуполя.