Полювання за ворожою РЕБ: бійці ЗСУ знищили комплекс РП-377ЛА "Лорандіт" (відео)

Комплекс може пеленгувати мобільні телефони в діапазонах 900 та 1800 та інші засоби РЕБ, які працюють по GPS. Тому для українських захисників "Лорандіт" є важливою ціллю.

У мережі з'явилися кадри "обнулення" бійцями Сил оборони російського комплексу радіоелектронної боротьби РП-377ЛА "Лорандит". Як повідомили 13 червня в АрміяInform, українським захисникам вдалося виявити та знищити досить важливу ціль, яка може завдавати чимало неприємностей на фронті.

Безпосередньо сам момент ураження був зафіксований безпілотником, який, імовірно, і коригував роботу українських артилеристів.

Повідомляється, що ліквідація "Лорандита" сталася внаслідок спільних дій 131-го окремого розвідбатальйону, 73-го центру морських операцій ССО України, а також 406-ї артилерійської бригади.

Що відомо про РП-377ЛА "Лорандит"

Комплекс радіоелектронної боротьби РП-377ЛА "Лорандит" розроблено російським НТП "НДІДАР-Сфера" та офіційно був прийнятий на озброєння ЗС РФ у 2019 році.

Головне завдання комплексу — радіоелектронна розвідка та придушення джерел радіочастот. При цьому, як стверджують розробники, Лорандіт здатний здійснювати пошук і радіопеленгацію в діапазоні частот від 20-30 до 2000 МГц зі швидкістю сканування робочої частоти 50-65 МГц/с.

Базується комплекс на шасі автомобіля УАЗ-452, який в просторіччі називають "Буханка". Оглядачі відзначають, що цю систему РЕБ можна легко ідентифікувати завдяки характерній круглій основі для антен, яка розташована на даху машини.

"Комплекс може пеленгувати мобільні телефони в діапазонах 900 і 1800 і наші засоби РЕБ, які працюють за GPS. А от придушувати він може лише радіостанції ЗСУ в діапазонах VHF та UHF", — розповів про можливості "Лорандита" експерт у галузі зв'язку, РЕР та РЕБ Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, російські військові Росгвардії поскаржилися на те, що бійці ЗСУ почали ефективно застосовувати нові дрони-бомбардувальники літакового типу, які неможливо заглушити. І хоча боєприпаси скидаються не дуже точно, дронів досить багато, що приносить окупантам чимало проблем.