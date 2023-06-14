ЗСУ вдарили з HIMARS по росіянах, які на плацу 2 години чекали на промову генерала, — військкор

Солдатів зібрали, аби вони заслухали "мотивуючу" промову російського генерала Сухраба Ахмедова з нагоди Дня Росії, але замість того вони встигли заслухати прильоти від "хаймерсів".

Українські захисники ліквідували у Кремінній російських загарбників, який зібрали на плацу з нагоди приїзду російського генерала Сухраба Ахмедова. Вояки простояли там 2 години, а генерал так і не приїхав. Натомість до них прилетів український "привіт" від HIMARS. Про таку невдачу росіян написав російський військкор Кирило Федоров.

"Вчора Путін розповідав, які неефективні паркетні генерали, а сьогодні вже повідомляють, що в районі Кремінної було завдано удару по підрозділах однієї з дивізій, які чекали на промову від командира дивізії. Кажуть, що чекали дві години на одному місці. Як нескладно здогадатися, дочекалися лише хімарсів та артилерії", — написав він.

За словами пропагандиста, відповідальність за це лежить, зокрема, на командувачі 20-ї армії генералі Ахмедові, який "встиг прославитися з Мурадовим під Вугледаром". Крім особового складу була знищена й колона техніки.

Нагадаємо, що кадирівців екстрено виводять з району Мар'їнки на Донеччині. Вони будуть шукати зниклу "праву руку" Кадирова Адама Делімханова.

Бійці ЗСУ на Бахмутському напрямку вдесятьох 12 годин відбивали ворожий штурм. Українські бійці створили видимість для окупантів, що їх на позиції багато — вони завдавали ударів по ворогу з різних точок.