"Двері відчинені": Столтенберг заявив, що НАТО подасть Україні чіткий сигнал (відео)

За словами генсека, Захід узгодив ключові позиції щодо місця України в Альянсі. Конкретики щодо вступу немає, але союзники обіцяють Києву багаторічну програму щодо відходу від стандартів СРСР.

Країни НАТО на найближчому саміті подадуть Україні чіткий сигнал щодо готовності прийняти її до Альянсу. Про це сказав 14 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

За словами генсека, союзники ведуть консультації та зможуть знайти гарне рішення для Києва. Узгодженої позиції щодо механізму руху України до НАТО поки немає, додав він.

Столтенберг додав, що країни Заходу дійшли згоди по ключових позиціях щодо місця України в НАТО.

"Союзники дійшли згоди щодо українського членства. Ми погодилися, що двері НАТО відчинені і що Україна стане членом Альянсу", — зазначив він, не вказавши конкретних термінів.

Вступ України до НАТО, за його словами, залежить лише від її дій та рішення держав-членів Альянсу.

Пріоритет для країн НАТО — це збереження України як незалежної держави. Для цього узгоджується багаторічна програма допомоги з переходу від радянських стандартів в Україні до стандартів НАТО, зазначив він.

Ще одним важливим кроком для зміцнення зв'язків стане можливе створення ради "Україна – НАТО" замість існуючої комісії, наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що газета The New York Times 14 червня писала про розгляд владою США "ізраїльської моделі" співпраці України з НАТО. Такий варіант має показати президенту РФ Володимиру Путіну, що Захід не зменшить рівень постачання зброї до України.

Столтенберг 12 червня констатував успіхи у контрнаступі ЗСУ. Українські військові, за його даними, звільнили від окупантів сім населених пунктів.