Активна оборона: у ЗСУ розповіли, як РФ намагається стримувати наступ на Бердянському напрямі

Спікер Валерій Шершень проінформував, що росіяни не полишають спроб захопити місто Мар’їнка. Він розповів, що минулої доби захисники відбили штурми ворога, після чого окупанти обстріляли кілька населених пунктів.

Російські загарбники намагаються стримувати наступ захисників на Бердянському напрямі та не полишають надії взяти під контроль місто Мар’їнка у Донецькій області. Про це 14 червня в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Сили оборони продовжують протистояти ворожим штурмам на Авдіївському напрямку. Натомість на Бердянському напрямку ворог веде активну оборону, намагаючись знівелювати наступальні дії підрозділів і військ нашого угруповування", — заявив військовий.

За словами речника, за минулу добу на Таврійському напрямку ворожі армійці здійснили 20 атак на українські позиції та 559 обстрілів.

"Російські окупанти продовжують штурмові дії з метою захоплення Мар’їнки та створення умов щодо охоплення Авдіївки. Противник штурмував із завданням заволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону, наступав штурмовими групами. У місті Мар’їнка наші захисники відбили всі ворожі атаки", — передав Шершень.

Тоді, як розповів представник Сил оборони, війська країни-агресорки завдали авіаційного удару у Мар’їнці. Окрім того, зі слів військового, загарбники обстріляли з артилерії населені пункти Мар’їнка, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка на Донеччині.

"Втрати противника в зоні проведення операції Сил оборони Таврійського напрямку вбитими, пораненими та полоненими складають 350 окупантів. У полоні — семеро", — підкреслив Шершень.

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