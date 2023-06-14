Нідерланди куплять для України радари за €150 млн: як вони працюють (відео)

Міністр оборони Нідерландів пояснила, що така техніка використовуватиметься в Україні для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних та морських цілей.

Міністерство оборони Нідерландів заявило про покупку для України чотирьох радарів VERA-EG на 150 мільйонів євро, які допоможуть виявляти повітряні загрози. Про це йдеться в офіційному листі, який Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен відправила до парламенту.

Для захисту території України від ракетних атак з боку ЗС РФ Міноборони Нідерландів хоче купити радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG за 150 мільйонів євро.

Оллонгрен вважає, що така техніка може використовуватися в Україні для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних та морських цілей.

Глава профільного міністерства також нагадала, що міністри оборони країн Об'єднаних експедиційних сил під керівництвом Великобританії домовилися витратити 107 мільйонів євро із Міжнародного фонду для України на зміцнення ППО Києва.

Зауважимо, що VERA-NG складається із трьох ресиверів сигналів випромінювання (станцій) 360-градусного охоплення. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані про виявлені цілі з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи – 400 кілометрів з точністю до 20 метрів.

Нагадаємо, 13 червня Великобританія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму близько $116 млн. Глава британського Міноборони Бен Уоллес заявив, що країна прагне допомогти Україні у захисті від "невибіркових" атак ЗС РФ. Пресслужба уряду повідомила, що відповідні закупівлі відбудуться у найближчі місяці.

Також 13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна надасть Україні понад 100 танків Leopard 1 до кінця 2023 року. За його словами, німці не можуть замінити кожен зламаний танк, проте продовжуватимуть постачати військову техніку.