Більше в рази: у Міноборони розповіли про втрати росіян за напрямами наступу ЗСУ

За словами заступниця міністра оборони Ганни Маляр, росіяни розповсюджують фейки про великі втрати ЗСУ для того, щоб викликати паніку в українців та деморалізувати українські війська.

Українські військові під час контрнаступу зазнають значно менше втрат порівняно з російськими окупантами. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у себе в Telegram.

За її словами, росіяни розповсюджують фейки про великі втрати ЗСУ для того, щоб викликати паніку в українців та деморалізувати українські війська.

"Загалом, протягом усієї війни у нас у рази менше втрат", — заявила Маляр.

Також вона розповіла про співвідношення втрат Сил оборони та окупантів. За її словами, за напрямом "Хортиця" (Бахмутський напрям) у ворога загиблих у 8,73 раза більше, ніж в українців. На Таврійському напрямку (Запорізька область) – у росіян загиблих у 5,3 раза, ніж у Сил оборони.

"Я хочу нагадати, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднить точних даних про свої втрати, тому що цим може скористатися ворог для прогнозування подальших дій противника на полі бою", — заявила Маляр.

Нагадаємо, що Ганна Маляр і раніше коментувала фейки росіян про нібито дуже великі втрати ЗСУ. Вона заявила, що росіяни мають дуже великі проблеми з розвідкою в Україні, тому вони використовують усі методи для того, щоб дізнатися інформацію про втрати Сил оборони.

Також вона зазначила, що у РФ зростає невдоволення солдатських матерів. Вона заявила, що жінки не готові миритися із загибеллю своїх синів, тому командування ЗС Росії розглядає відправку завербованих ув'язнених на фронт.