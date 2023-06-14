"В Україну не пустять": Швейцарія перепродасть Німеччині 25 танків Leopard 2

Старі танки отримає назад виробник Rheinmetall. Найвище військове керівництво вважає, що такий крок не зашкодить обороноздатності Швейцарії.

Швейцарія схвалила виведення з експлуатації 25 німецьких танків Leopard 2. Їх перепродадуть виробнику Rheinmetall у Німеччині, пише видання 24heures з посиланням на рішення депутатів Національної ради.

"Німеччина офіційно попросила нас викупити ці танки. Німці запевнили, що в Україну вони не підуть. Танки залишаться в Німеччині або перепродані в інші європейські країни", — прокоментувала рішення міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд.

Найвище військове керівництво Швейцарії, за її словами, вважає, що може вивести з експлуатації ці танки, не ставлячи під загрозу власну обороноздатність.

"Зелене світло" танкам Leopard 2 дали 132 депутати Нацради, проти були 59 політиків зі Швейцарської народної партії та деякі депутати від Вільної демократичної партії.

Цю ініціативу мають обговорити і в Раді кантонів, малій палаті швейцарського парламенту.

Нагадаємо, що 8 червня стало відомо про перше застосування на полі бою в Україні танків Leopard 2. Німецьку техніку ЗСУ використовували на південь від населеного пункту Оріхів Запорізької області.

Німеччина також передала ЗСУ бронебійні боєприпаси DM53A1 для танків Leopard 2. Снаряди вражають усі сучасні цілі.