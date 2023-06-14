Контрнаступ ЗСУ: Залужний вирішує, що говорити українцям про успіхи військових, — Міноборони

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, сам головнокомандувач Валерій Залужний бере участь у прийнятті рішень щодо інформування українців про успіхи Сил оборони на фронті.

Дотримання інформаційної тиші є дуже важливим для роботи Збройних сил України. Так, розголошення даних про їхнє пересування чи передчасне звільнення населених пунктів заважає бійцям там закріплюватися. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону.

За її словами, головне завдання інформаційної політики – допомогти Збройним силам України. Така інформаційна кампанія щодо контрнаступу ЗСУ, яку проводить Міноборони, також потрібна для допомоги військовим. Щобільше, сам головнокомандувач Валерій Залужний бере участь в ухваленні рішень щодо інформування.

"Військову інформацію не можна видавати у той момент, коли сталася подія. Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися", — сказала вона.

Маляр заявила, що росіяни, скориставшись відкритими джерелами інформації, може зреагувати та завадити українським військовим закріпитися у звільненому районі.

Також нагадаємо, що Ганна Маляр розповіла про втрати росіян за напрямками настання ЗСУ. За її словами, росіяни розповсюджують фейки про великі втрати ЗСУ для того, щоб викликати паніку в українців та деморалізувати українські війська.

Нагадаємо, що Ганна Маляр 12 червня повідомляла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів і просунулися на 6,5 км. За її словами, в операційних районах на південному сході України наступальне угрупування ЗСУ взяло під контроль площу 90 кв. км.