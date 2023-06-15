Нічна атака Shahed: вибухи пролунали в Одеській області та Кривому Розі, деталі

За словами спікера ОВА Сергія Братчука, всього було запущено по областi не менше 13 дронів-камікадзе. Обійшлося без постраждалих. Також гучні вибухи пролунали у Кривому Розі.

Російські окупанти атакували Одеську область за допомогою іранських дронів-камікадзе, проте силам ППО вдалося збити всі запущені повітряні цілі. Про це заявив у своєму Telegram-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 15 червня.

За його словами, область намагалися атакувати безпілотними літальними засобами і це друга ніч поспіль, коли атака здійснюється саме на це місто.

"Одеська область. Попередня інформація: 13 "шахедів" атакували Одеську область. Усі вони знищені Силами ППО", — йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок нічної атаки немає ні жертв, ні постраждалих, ні руйнувань.

Також гучні вибухи посеред ночі пролунали і у місті Кривий Ріг. Цю інформацію підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", — йдеться у повідомленні.

Які саме об'єкти зазнали атаки — невідомо.

Більш детальну інформацію надали представники Повітряних сил ЗСУ під ранок.

"Іранські "шахеди" противник запускав з північного та південного напрямів. Усі 20 ударних дронів знищені силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід", — йдеться у повідомленні.

Крім того, знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що поліцейські показали порятунок людей у Краматорську після удару РФ. З-під завалів живими дістали чоловіка та жінку. Ще мінімум двоє людей під час ракетної атаки ЗС РФ Краматорськом загинули.