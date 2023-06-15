Операція Interflex: у Міноборони Британії показали підготовку українських новобранців (відео)

Спеціальні навчання під керівництвом союзників розраховані на те, щоб надати українським військовим бойові навички для протидії російській агресії. У Міноборони зазначили, що бійці мають стати "смертоносною силою".

Українські новобранці тренуються у Великій Британії та отримують навички завдяки Операції Interflex, програмі підготовки за стандартами Королівських збройних сил. У Міноборони країни у Twitter повідомили подробиці.

У відомстві розповіли, що Збройні сили Великої Британії та міжнародні партнери активно допомагають українським новобранцям отримати необхідні знання. Це допоможе захистити суверенну територію України, а також зробити українські війська ще сильнішими.

"Тренування українських новобранців, щоб зробити їх смертоносною силою, яка здатна виживати", — йдеться у дописі.

Що таке Операція Interflex

Програма підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії Операція Interflex розрахована надати українським військовим бойові навички. Процес навчання розрахований на новобранців-добровольців, які приєдналися до Збройних Сил України, не маючи попереднього військового досвіду, має на меті навчити їх, як діяти. Українські бійці отримають навички, необхідні для виживання та ефективного ведення бойових дій на передовій.

З початку навчальної програми в червні 2022 року операція підготувала понад 10 000 новобранців, а у 2023 році її продовжено з метою підготовки до 20 000. Навчальний курс триває щонайменше п'ять тижнів і включає поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, вивчення права збройних конфліктів, тактику патрулювання і підготовку до життя в сільській місцевості.

Велика Британія має давні відносини з Україною, зокрема завдяки успішній попередній програмі Orbita, в межах якої з 2015 року пройшли підготовку понад 22 000 військовослужбовців Збройних Сил України. Нова навчальна програма під проводом Великої Британії базується саме на успіхах операції "Орбітал".

Нагадаємо, 5 травня керівник уряду України Денис Шмигаль повідомив, що у Великій Британії вже пройшли відповідну підготовку майже 15 тисяч українських військових. Наша держава разом із Великою Британією скоординувала зусилля щодо контрнаступу ЗСУ та для подальшого зміцнення обороноздатності України.