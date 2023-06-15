Перевага від підриву ГЕС буде недовгою для ЗС РФ, — Bloomberg (фото)

Коли водосховище Каховської ГЕС спустошиться, виникне зовсім на новий ландшафт, який потенційно може надати можливості для українських Сил оборони.

Після прориву греблі Каховської ГЕС 6 червня повінь створила перешкоду для українських військ, які втрачають можливість форсувати річку Дніпро у рамках контрнаступу. Однак слід зазначити, що ця перевага для Кремля може бути тимчасовою або мати обмежений вплив. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Нижче дамби, рівень паводкових вод уже почав знижуватися, і зрештою річка повернеться до свого колишнього стану, хоча з деякими новими перешкодами, такими як викинуті на берег міни та сміття. Однак вище за течією, коли водосховище Каховської ГЕС спустошиться, виникне новий ландшафт, який потенційно може надати можливості для українських сил. Це створить нові умови, які можуть бути використані в українській стратегії та операціях.

Інститут вивчення війни у Вашингтоні вже вносить зміни до своїх карт полів боїв, щоб відобразити раптове зниження рівня води, що призводить до зменшення відстані між українськими силами та окупованими територіями на східному березі водосховища.

Греблю було зруйновано саме в момент, коли українські збройні сили розпочали контрнаступ, який планували протягом кількох місяців. Метою контрнаступу було відновлення контролю над територіями, які були захоплені Росією на півдні та сході України внаслідок вторгнення минулого року.

Карта розповсюдження води після підриву Каховської ГЕС

З урахуванням розгортання Києвом західного озброєння вартістю мільярди доларів уздовж 1500-кілометрового фронту, річка Дніпро стає важливою частиною поля бою. Вона забезпечує захист військ, які протистоять один одному на більшій частині південної частини річки. Однак це також створює серйозну логістичну проблему для українських стратегів, які працюють над забезпеченням постачання своїх сил у міру їхнього просування. Річкова транспортна інфраструктура та контроль над мостами та переправами стають важливими аспектами для забезпечення безперервного потоку ресурсів та підтримки українських військ.

Кінцева довжина цього бар'єру залежатиме від того, наскільки сильно пошкоджена гребля, а також від мулу, що скупчився на дні водосховища з моменту будівництва греблі у 1956 році.

"Ключове питання тут — висота греблі, яка залишилася під водою після руйнування, — сказав у телефонному інтерв'ю начальник управління гідрології Національної метеорологічної служби України Ілля Перевізників. — Ця висота визначає кількість води, яка залишиться".

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна нібито сама підірвала Каховську ГЕС. За його словами, руйнація дамби була невигідною для РФ, адже вона шкодить "новим російським територіям".

Також повідомлялося, що в "Укргідроенерго" пояснили, що робити з підірваною росіянами Каховською ГЕС. Фахівці "Укргідроенерго" вже працюють над зупинкою спрацьовування води з Каховського водосховища через греблю ГЕС. Це необхідно для зменшення екологічних збитків та якнайшвидшого відновлення пошкодженої споруди.