Закриють небо: партнери закуплять засоби ППО для України на понад €100 млн

Закупівля засобів протиповітряної оборони сімома країнами посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, громадянське населення та військовослужбовців.

Литва у співпраці з Великобританією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією планують здійснити закупівлю засобів протиповітряної оборони для України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

У рамках співробітництва, союзники, включаючи Литву, планують виділити загальну суму в розмірі 107,5 млн. євро на придбання засобів протиповітряної оборони для України. Внесок Литви в цю суму становитиме 6 мільйонів євро. Це фінансування надасть Україні додаткові ресурси для зміцнення своїх можливостей у галузі протиповітряної оборони та підвищення її спільної безпеки.

"Литва постійно знаходить різні способи підтримати Україну. Закупівля засобів протиповітряної оборони сімома країнами посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, громадянське населення та військовослужбовців", – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Придбання засобів протиповітряної оборони є першим із п'яти пакетів підтримки, запланованих у рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України.

На першому етапі в рамках підтримки України також здійснюється виробництво бойових та розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які планується доставити в Україну цього літа.

Нагадаємо, що дивізіони протиповітряної оборони морської піхоти США до осені 2024 повинні отримати нові системи L-MADIS для боротьби з повітряними погрозами.

А 7 червня Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібно 50 батарей ЗРК Patriot, тому що країна має велику територію.