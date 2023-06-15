ЗС РФ застосовують систему дистанційного мінування "Замедление": у чому небезпека для ЗСУ (відео)

Комплекс дистанційного мінування складається з двох блоків із 25 твердопаливними реактивними боєприпасами 122-мм калібру. Він здатний замінувати великі ділянки з дистанції від 5 до 15 км.

Збройні сили РФ намагаються перешкоджати просуванню українських військ на Запорізькому напрямку, застосовуючи дистанційне мінування ділянок на шляху колон за допомогою систем "Замедление". Про це 14 червня написали польські оглядачі Defence 24 із посиланням на російські джерела.

У матеріалі йдеться про те, що останнім часом російські канали часто показують пошкоджену та знищену техніку ЗСУ, яка підірвалася на мінах, розставлених за допомогою інженерної системи дистанційного мінування (ІСДМ) "Замедление".

Як показала практика, ці системи виявилися цілком ефективними в обмеженні наступу українських військ.

"Наразі росіяни використовують ці комплекси без розбору, намагаючись зупинити українські наступи, що їм, безумовно, частково вдається, судячи з відеоматеріалів та фотографій", — пишуть оглядачі.

Коментуючи матеріал польських колег, експерти Defence Express зазначили, що вперше окупанти застосували цю систему ще у березні 2022 року у боях під Харковом. І хоча скільки таких установок є у військ противника, і скільки ІСДМ на рік може виготовити російський ВПК достеменно невідомо, доступні базові характеристики цього цілком небезпечного озброєння.

Що відомо про комплекс "Замедление"

ІСДМ "Замедление" — це комплекс, розроблений науково-виробничим об'єднанням "Сплав" імені Ганічева. Він призначений для встановлення мінних загорож на дистанції від 5 до 15 км. Система складається із двох блоків з 25 твердопаливними реактивними боєприпасами 122-мм калібру, через що комплекс нагадує РСЗВ "Град". Таким чином одна одиниця ІСДМ здатна здійснити залп з 50 ракет, що несуть різні типи мін, які діють подібно до касетних бомб, що скидаються з повітря.

Комплекс оснащений супутниковою навігаційною системою, комп'ютером та метеостанцією, що дозволяє вносити корективи та враховувати вплив погоди на політ ракет. Після залпу система відзначає заміновані ділянки на електронній карті та надсилає дані на вищі рівні командування.

До складу комплексу "Замедление" входять бойова машина на броньованому шасі "КамАЗ" 6560 8х8, транспортно-зарядна машина та транспортно-пускові контейнери з інженерними боєприпасами.

Експерти вказують, що така зброя має особливу ефективність при маневрених боях. Залп однієї такої установки здатний оперативно замінувати площу в кілька футбольних полів. Це становить небезпеку ще в тому сенсі, що українським військам знадобиться чималий час, щоб зменшити небезпеку від "вибухових пасток". Крім того, розмінування ділянок ускладнюється ще тим, що характеристики мін систем "Замедление" достеменно невідомі.

Нагадаємо, російські конструктори провели модернізацію багатофункціонального робототехнічного комплексу розмінування (МРТК-Р) "Уран-6". Було доопрацьовано силову установку і ходову частину, а дальність управління збільшилася до 1 км.