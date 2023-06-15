"3 липня 2023": Росія натякає на теракт на Запорізькій АЕС (фото)

Росія поширила пропагандистські відеоролики про "злочини України", в одному з яких показано ЗАЕС із датою 3 липня 2023 року, що може свідчити про підготовку Кремлем чергового теракту.

В інтернеті активно поширюються відеоматеріали, створені російською пропагандою, які містять натяки на можливий підрив Запорізької атомної електростанції (АЕС). Так ворог намагається створити атмосферу страху та навмисно залякати українських громадян. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram.

Центр пропаганди та дезінформації (ЦПД) повідомляє, що в одному з відеороликів російської пропаганди, що розповсюджуються, були показані вибухи на Кримському мосту, підрив "Північного потоку-2" і також підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Наприкінці відео є світлина Запорізької АЕС із зазначенням дати 03.07.2023, що може свідчити про можливий теракт на території цієї станції.

Попередження ЦПД про пропаганду РФ

У Центрі пропаганди та дезінформації наголошують, що російські дії мають дві основні цілі:

Зняти відповідальність: Російська пропаганда прагне змістити відповідальність за скоєні акти на Україну. Показуючи підриви та вибухи у роликах, вони намагаються звинуватити українську сторону у подібних діях, створюючи хибне уявлення про те, що Україна є ініціатором насильства.

Залякати українців: Російська пропаганда прагне викликати страх та паніку серед українського населення. Показуючи можливі теракти та загрози, вони сподіваються створити атмосферу невизначеності та тривоги, щоб дестабілізувати обстановку та підірвати впевненість українців у своїй безпеці.

Важливо усвідомлювати, що такі дії російської пропаганди мають на меті маніпулювати інформацією та впливати на громадську думку.

Нагадаємо, що 12 червня ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков заявив, що техногенна катастрофа, яка може статися на окупованій ЗС РФ Запорізькій АЕС в Енергодарі, торкнеться 40 країн світу. Аварія, яка може статися на окупованій російськими військовими атомній електростанції, торкнеться одного мільярда людей. Ба більше: насамперед постраждає сама Росія та її населення.

А 8 червня стало відомо, що НАТО розробило плани на випадок різноманітних подій, пов'язаних із повномасштабною війною в Україні, включно з можливим ядерним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією Росією.