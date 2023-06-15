Ядерна загроза Україні: експерт навів аргументи за та проти масштабної катастрофи

Загроза ядерної катастрофи в Україні цілком реальна, виходячи із ситуації на Запорізькій АЕС, зазначив професор Гарвардського університету Сергій Плохій. На думку експерта, бої на території станції призведуть до виходу з ладу системи охолодження реактора.

Після 1945 року у світі виникло певне табу на застосування ядерної зброї, тому малоймовірно, що президент РФ Володимир Путін наважиться завдати ядерного удару по Україні. Водночас не можна виключати ядерну чи масштабну техногенну катастрофу, пов'язану із Запорізькою АЕС. Про ядерні загрози, які можуть мати місце в Україні, розповів 14 червня професор Гарвардського університету, директор Українського дослідницького інституту в Гарварді Сергій Плохій в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Відносно застосування Путіним ядерної зброї, все можливо, звичайно. Але я особисто вважаю, що цей варіант маловірогідний", — каже Плохій.

На думку професора, російський лідер не зважиться на такий крок, тому що так він втратить підтримку ключових геополітичних союзників, зокрема Китаю.

Водночас існує загроза ядерної катастрофи через ситуацію на Запорізькій АЕС, де події можуть розвиватися непередбачуваним чином. Плохій зазначив, що один із можливих сценаріїв на захопленій росіянами станції — руйнування реакторів через недостатнє охолодження. А це, зі свого боку, може статися через пошкодження ліній електропередач, які забезпечують роботу системи охолодження.

"Для цього не треба воювати на території ядерної станції, не треба її бомбувати, достатньо, щоб бої довший період часу відбувалися на території цієї станції. І майже гарантовано, що ці лінії електропередач будуть під загрозою", — пояснив експерт.

Заяви МЗС РФ

Водночас у Міністерстві закордонних справ країни-агресора висловилися щодо застосування Росією ядерної зброї. Представниця російського МЗС Марія Захарова 15 червня заявила, що РФ може застосувати ядерну зброю виключно в оборонних цілях.

"Російська політика в галузі ядерного стримування має суто оборонний характер, а гіпотетичне використання ядерної зброї чітко обмежується надзвичайними обставинами в межах суто оборонних цілей", — заявила вона.

У контексті цієї теми Захарова допустила повернення Росії до Договору зі скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), однак, за її словами, Вашингтон має зі свого боку проявити політичну волю та знизити напруженість для майбутнього діалогу з цього питання.

Нагадаємо, 15 червня пресслужба "Енергоатому" повідомила, що гендиректор МАГАТЕ прибув на окуповану територію Запорізької області, де відвідав атомну електростанцію. Візит пов'язаний із підривом російськими загарбниками Каховської ГЕС, після чого рівень води у водосховищі впав до критично низького рівня.