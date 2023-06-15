На комплекс летіло 16 ракет: комбриг розповів, як Patriot перехопив "Кинждал"

Полковник Сергій Яременко каже, що він усвідомив перехоплення "Кинджалу" лише тоді, коли аналітики по уламках встановили точний тип ракети. Але головна заслуга належить розрахунку дивізіона, який зміг перехопити всі цілі.

У травні 2023 року українська ПРО вперше перехопила російську аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", яку у РФ називають гіперзвуковою. Про те як, це вдалося зробити розповів командир 96-ї зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Центр" полковник Сергій Яременко в інтервʼю для АрміяInform.

Західні партнери передали Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot, який дозволив Повітряним силам збивати балістичні цілі. Про здатність збивати гіперзвукові ракети можна було розмірковувати лише в теорії. Проте український дивізіон вперше перехопив "Кинджал" в небі над Києвом 4 травня.

Яременко зазначає, що військові опановували американський ЗРК протягом 3 місяців в режимі імітації. Тоді результати не були 100%. І попри це розрахунок зміг перехопити Х-47 "Кинджал".

Полковник Яременко розповів, як збивали "Кинджали" Фото: АрміяInform

"Наш підрозділ, перші розрахунки, які навчались менше ніж три місяці, зуміли знищити гіперзвукову ракету Х-47, яку Путін відніс до розряду "аналоговнєт". Відверто кажучи, я і сам усвідомив, що ми збили саме "Кинджал", тільки після дослідження уламків аналітиками-експертами. А вже 16 травня ми довели, що це точно не випадковість. Майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість із них прицільно на комплекс Patriot", — розповідає Яременко.

Він окремо зазначає роботу розрахунку. Дивізіон поділив цілі по секторах і перехопив всі їх. Згодом стало відомо, що серед 16 ракет було 6 "Кинджалів", які у РФ називають гіперзвуковою. Загалом за місяць Patriot перехопив 80 цілей.

Нагадаємо, 15 червня ЗМІ опублікували деталі перехоплення "Кинджала" українським Patriot. Складні цілі сталі буденністю для військових.

2 червня ЗМІ писали, що кияни стали тільки злішими через постійні російські ракетні атаки на столицю.