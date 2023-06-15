Пообіцяли не постачати військові товари в РФ: ЄС прибрав 5 китайських фірм зі списку санкцій

У разі, якщо компанії продовжать постачання заборонених товарів Москві, їх повернуть до відповідного переліку.

Євросоюз (ЄС) викреслив п'ять китайських компаній із підготовчого списку санкцій після того, як у КНР пообіцяли припинити постачання товарів військового призначення в Росію. Про це повідомляє російське видання "Газета.ru" з посиланням на гонконзьку South China Morning Post.

Зазначається, що джерела SCMP у дипломатичних і високопоставлених колах розповіли, що в проєкті списку санкцій Європейського союзу ще залишаються три компанії з Китаю. Спочатку планувалося, що їх буде вісім.

"П'ять китайських фірм були попередньо виключені зі списку після переговорів із китайськими дипломатами в Брюсселі. Китайська сторона заявила, що працюватиме над тим, щоб ці підприємства припинили перепродаж високотехнологічних товарів європейського виробництва, які надходять російській армії", — пише SCMP.

Видання також зазначає, що три компанії, які залишилися, виявилися російськими, які працюють у Китаї, тому проти них збираються ввести обмеження. Водночас у SCMP підкреслили, що якщо китайські підприємства продовжать постачання заборонених європейських товарів РФ, їх повернуть до відповідного переліку.

Двоє європейських дипломатів заявили журналістам, що цю угоду можна вважати перевіркою того, чи Пекін діятиме сумлінно.

Нагадаємо, 14 червня спікер Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Білий дім не зафіксував постачання озброєння з Китаю в Російську Федерацію.

12 червня ЗМІ писали, що Пекін допомагає Ірану виготовляти й постачати Кремлю БПЛА. Експерти вивчили іранський дрон Shahed-136, захоплений на території України у квітні, та виявили в ньому перетворювач напруги, виготовлений у Китаї в середині січня 2023 року.