"Радіус поразки більше": у ЗСУ розповіли про небезпеку модернізованих ракет Х-35У (відео)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українські сили ППО мали збивати ракети Х-35У над Одеською та Миколаївською областями.

Російські сили переміщують ЗРК "Бал" ближче до України, який може стріляти ракетами Х-35У. У них збільшена дальність ураження, якщо порівнювати з іншими ракетами. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

За словами Ігната, "Бал" призначений насамперед для того, щоб вражати надводні цілі. У ракет Х-35У збільшений радіус дії. У РФ кажуть, що вони можуть вражати цілі на відстані 500 кілометрів. Проте достеменно поки невідомо.

"Ну там 260 км, мабуть, є. Цього достатньо, щоб досягати певних об'єктів, якими вони хочуть потрапити з Брянської області", — сказав Ігнат.

Він наголосив, що бойова частина ракети важить 150 кілограмів. Вона менша за інші російські ракети, а тому її буде важче виявити. Наприклад, бойова частина Х-101 або "Калібр" важить від 400 до 500 кілограмів. Також Х-35У можуть запускати гелікоптери та літаки.

За словами Ігната, окупанти вже застосовували такі ракети для атак на Одещині та Миколаївщині. Українські сили ППО мали збивати Х-35У на цих напрямках.

"Власне цей дивізіон, який вони перетягнули, говорить про те, що противник має дефіцит ракетного озброєння: крилатих ракет і балістичних", — додав Ігнат.

Юрій Ігнат про ракети Х-35У (дивитися з 07:10)

Нагадаємо, що раніше у ВСУ вже говорили про перекидання комплексу "Бал" до кордонів України. За інформацією Генштабу, дальність ракет берегового ракетного комплексу "Бал" дозволить завдавати ударів по семи прикордонних областях України.

Також повідомлялося, що 15 червня комбриг розповів, як Patriot перехопив "Кинджал". Полковник Сергій Яременко каже, що усвідомив перехоплення "Кинджала" лише тоді, коли аналітики з уламків встановили точний тип ракети. Але головна нагорода належить розрахунку дивізіону, який зміг перехопити всі цілі.