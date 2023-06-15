Характер вибуху на Каховській ГЕС свідчить про спрацювання пристрою всередині, — Міноборони

У оборонному відомстві кажуть, що підрив ГЕС ракетами HIMARS, про що заявляли у РФ, неможливий, бо вибухової речовини в ракеті недостатньо для руйнування ГЕС.

Характер вибуху на Каховській ГЕС вказує на спрацювання вибухівки всередині електростанції. Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля.

"Сліди через потужні поверхневі вибухи на сусідніх об’єктах відсутні, що вказує на спрацювання вибухового пристрою всередині ГЕС, яку ймовірно заклали бійці 205-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ. У момент вибуху норвезька сейсмічна система NORSAR зафіксувала коливання магнітудою від 1 до 2 балів за координатами, які збігаються із місцем розташування Каховської ГЕС, що вказує на потужну силу вибуху", — сказав він.

Начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони України полковник Руслан Берегуля.

Руслан Берегуля додав, що зруйнувати греблю Каховської ГЕС ракетами HIMARS неможливо, оскільки в одній ракеті 100-200 кг вибухової речовини, якої недостатньо для знищення такої споруди. Полковник також наголосив, що підрив Каховської ГЕС стався одразу після того, як ЗСУ почали наступ на окремих ділянках лінії бойового зіткнення.

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що ЗС РФ підірвали греблю Каховської ГЕС. Херсонська ОВА оголосила про евакуацію людей з населених пунктів, які опинилися в зоні ризику затоплення.

Через підрив Каховської ГЕС під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів 6 червня у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами не підлягає відновленню, а на її відбудову потрібні 5 років та 1 млрд доларів.