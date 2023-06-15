Час, цілі та інтенсивність: у ПС ЗСУ розповіли про незмінну тактику ракетних атак РФ (відео)

За словами спікера ПС ЗСУ Ігната, травневі ракетні обстріли столиці були спрямовані на розведення паніки, щоб отримати контент для російської пропаганди. Також РФ хоче довести, що її зброя сильніша за зброю НАТО.

Російська армія прагне показати перевагу російської зброї над НАТОвською, у зв'язку з чим продовжує використовувати стару тактику. Про це 15 червня повідомив під час брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Тактика застосування авіаційних засобів поразки незмінна. Ворог робить ті самі речі. Єдине, що змінюється — це пріоритет цілей, час завдання удару та інтенсивність", — заявив Ігнат.

Протягом усього травня, за його словами, російські окупанти прагнули завдавати ударів по столиці України місту Києву, при цьому вони прагнули вразити об'єкти інфраструктури, які знаходилися або в самій столиці або поблизу міста. Тому Гнат вважає, що пріоритетом для ворога зараз залишається поразка різним озброєнням саме Києва.

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"Що саме вони хотіли досягти від столиці зрозуміло. Це насамперед паніка українського народу. А якщо це буде у столиці, то матиме для них добрий медійний ефект. Ми ж розуміємо, як працює російська пропаганда", — пояснив він.

За словами Ігната, однією з пріоритетних цілей російської армії є поразка певних об'єктів, до яких належить західне озброєння, щоб довести "перевагу російської зброї над натовським".

"Плюс виснаження наших комплексів ППО. Тут більше йдеться про "Шахеди", які вони запускають з півночі та півдня. Ну і плюс ми витрачаємо ракети, життєво цінні сьогодні для нас", — підсумував представник Повітряних сил.

Нагадаємо, 15 червня Гнат повідомив, що західні фахівці давно працюють над програмою навчання українських льотчиків, тому за термінами це відбудеться швидше, ніж раніше повідомляли західні ЗМІ.

Також нагадаємо, нещодавно Гнат розповів про тонкощі ефективності української ППО, яка досягається за рахунок кропітливої роботи українських фахівців.