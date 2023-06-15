"Марафон, а не спринт": голова Пентагону висловився про війну в Україні

Глава Пентагону підкреслив, що основні виклики на військово-політичній ниві для України ще попереду. Хоча країна має високі шанси їх подолати.

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав російсько-українську війну "марафоном, а не спринтом". Таке зауваження голова профільного міністерства зробив у публікації на сторінці у Твіттері, де коментував 13-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Війна в Україні — це марафон, а не спринт", — сказав глава Пентагону.

Ллойд Остін також особисто звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об'єднуються з вами та мужніми захисниками України", — зазначив він.

Крім того, глава Міноборони США розповів про те, які саме питання обговорювали представники Контактної групи.

За його словами, на зустрічі, зокрема, було обговорено постачання нових танків Leopard, а також прогрес Німеччини та Данії щодо реалізації планів підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

"Завдяки історичній підтримці народів доброї волі з усього світу Україна має гарні можливості для подолання викликів, які ще попереду", — резюмував глава Пентагону.

Нагадаємо, 15 червня розпочалася 13-та зустріч у форматі "Рамштайн". Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував основні теми – посилення ППО, навчання льотчиків на західних літаках, включаючи F-16, та логістика.

Крім того, 12 червня Олексій Резніков заявив, що Україна очікує вирішити логістичні питання на новому "Рамштайні", тому що війна є конфліктом ресурсів.