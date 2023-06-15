Боєприпаси розлетілися: ЗСУ показали ефектні кадри знищення техніки ЗС РФ (відео)

Над тим, щоб знищити військову техніку окупантів, працювала ціла команда безпілотних летальних апаратів: як дрони-розвідники, так і камікадзе.

Українські військові за допомогою дронів знищили техніку ЗС РФ — вантажівку УРАЛ із встановленою на ній спареною зенітною установкою ЗУ 23-2. Відповідні відеокадри опублікували в телеграм-каналі бойової групи К2 54 ОМБр у четвер, 15 червня.

"Вже зовсім скоро ви побачите серію відео про героїчну оборону однієї з наших позицій, а поки що — насолоджуйтесь знищеною технікою окупантів", — підписали військові відео.

Спочатку на опублікованих кадрах видно, як дрон-розвідник зафіксував ціль: вантажівку УРАЛ із ЗУ 23-2 на борту, яку окупанти погано замаскували.

Після цього розрахунок дронів-камікадзе проаналізував всю наявну інформацію і висунувся вражати ціль. Спочатку полум'я охопило кабіну вантажівки. Ще якийсь час вона їхала за інерцією, а потім забуксувала у ґрунті та зупинилася.

Декількома хвилинами пізніше вогонь активно охопив саму зенітну установку. На відео видно, як через дію високої температури почали детонувати снаряди. Крім того, вони вибухали, розкидаючи довкола себе іскри.

А раніше, 13 червня, на відео показали, як українські дрони ефектно знищили позиції російських "колег" на Куп'янському напрямку. Позиції ворога виявили бійці аеророзвідки та відправили туди "пташок" Mavic, які легко впоралися з конкурентами.

Нагадаємо, що нещодавно у мережі повідомили, що український дрон зняв, як російські окупанти розстрілюють своїх солдатів, які відійшли з позицій на одному із напрямків. Троє загарбників з автоматів безжально ліквідували сім "своїх".