Обійшлося без фотошопу: росЗМІ розповсюдили фейк про "поранення" Буданова (скриншоти)

Пропагандисти повідомили, що голова ГУР нібито постраждав внаслідок ракетного обстрілу РФ. Раніше подібна заява вже з’являлася в інфопросторі та "підкріплювалась" фейковим скриншотом нібито української новини.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нібито отримав поранення 29 травня внаслідок влучання російської ракети у будівлю відомства. Про це нібито з посиланням на українських розвідників розповів співробітник силових структур РФ, йдеться у пості "РИА Новости".

"Після поранення Буданова вивезли гелікоптером на військову базу у польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доставив голову української розвідки до Німеччини", — написали в пропагандистському медіа.

У росЗМІ переконують, що Буданов перебуває у берлінському шпиталі в важкому стані. Як доказ пропагандисти опублікували скриншоти даних про політ американського літака, який нібито транспортував посадовця з Польщі у Німеччину.

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

У ГУР спростували перебування Буданова у німецькому шпиталі

Представник ГУР Андрій Юсов відреагував на "новину", його слова передали журналісти "Бабель".

Юсов назвав заяви про поранення керівника управління "путінською пропагандою" та відмовився детальніше коментувати фейк.

Росіяни не вперше інформують про "поранення" голови ГУР

Про те, що Буданов нібито постраждав від ворожого удару по будівлі управління, вже писав російський пропагандист Руслан Осташко. Однак тоді були заявлені гірші "наслідки" атаки — нібито очільник розвідки загинув, і в Києві вже готувались до його поховання.

Для підтвердження своїх слів Осташко використав "скриншот" новини, нібито опублікованої в українському медіа Telegraf. Редакція швидко відповіла на використання її логотипа та заявила, що подібних фейків не писала.

"Скриншот", опублікований пропагандистом Фото: Соцмережi

8 червня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував ворожі заяви про "загибель" Буданова. Він завірив, що керівник ГУР регулярно з’являється на Ставках та щоденно спілкується з лідером України Володимиром Зеленським.

"Не реагуємо, не завертаємо уваги. І взагалі треба вже забути, що вони мають якісь інсайди, тому подібне. Немає сьогодні інсайду в росіян", — підкреслив Подоляк.

Він пояснив, що Буданов ефективно модерує операції, які "жахають Росію", а до "диких фейків" ворога варто ставитися "з саркастичною іронією".

Нагадаємо, 20 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр попередила про запуск країною-агресоркою фейку про зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Російські ЗМІ у той день писали про перебування Залужного у лікарні в критичному стані.

Пізніше, 26 травня, військовослужбовець Анатолій Штефан заперечив ворожі заяви та опублікував відео з головнокомандувачем. На кадрах Залужний пообіцяв, що українці переможуть.