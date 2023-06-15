"Вижити вдалося небагатьом": бійці ЗСУ знищили комплекс розвідки "Зоопарк-1" ЗС РФ (відео)

Бійці СЗГ розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "Зоопарк-1" та станції РЕБ "БорисоГлібськ-2" та передали їх координати до ракетно-артилерійського підрозділу.

У районі Бахмута оператори дронів Сил спеціальних операцій України за допомогою підрозділу з HIMARS змогли виявити та атакувати два комплекси розвідки ЗС РФ. Про це повідомили на сторінці ССО у Telegram.

"Воїни СОО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "БорисоГлібськ-2", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що дані про місцезнаходження були оперативно передані до ракетно-артилерійського підрозділу. Так, під час вогневої поразки знищено ворожу техніку і майже всю живу силу противника.

Що таке РЛС "Зоопарк-1"

Радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби, призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника, а також розрахунку траєкторій снарядів та ракет, коригування вогню дружніх військ.

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