Ракетний удар ЗС РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі: кількість жертв зросла, — Вілкул

Керівник Ради оборони міста проінформував, що у лікарні від опіків, несумісних з життям, помер Сергій Гуриця. Чоловіка витягли з п’ятиповерхівки, що палала, однак врятувати йому життя не вдалося.

У ніч на 13 червня російські війська обстріляли Кривий Ріг. Кількість жертв внаслідок атаки на житловий будинок зросла. Про це 15 червня повідомив у соцмережах голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу позавчора, стало 13", — написав він.

Очільник Ради оборони Кривого Року розповів, що 15 червня від опіків помер монтажник Сергій Гуриця. У пості йдеться, що чоловіка доставили з п’ятиповерхового будинку, що горів після влучання ворожої ракети, однак медикам не вдалося врятувати життя постраждалого.

"Співчуття рідним та близьким. Смерть ворогам", — заявив Вілкул.

Нагадаємо, 13 червня ЗС РФ здійснили обстріл Кривого Рогу у Дніпропетровській області. Один з випущених ворогом снарядів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Як повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, мирні мешканці опинилися під завалами внаслідок удару.

Місцеві журналісти публікували відео з місця подій, на якому рятувальники повернули до життя чорного кота Шаміля. Тварину передали одній з сусідок господарів, яка розповіла, що у квартирі було ще п’ять котів.

Нещодавно, 14 червня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що 13 червня росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою Х-101, випущеною у квітні. За його словами, приблизно 50 компонентів снаряда були вироблені у країнах вільного світу та поставлені в країну-агресорку в обхід санкцій.