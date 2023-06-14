ЗС РФ ударили по Кривому Розі ракетою Х-101, створеною в обхід санкцій, — Єрмак

За словами голови ОП, група Макфола-Єрмака досліджує ситуацію з постачанням мікроелектроніки та інших компонентів у РФ. Санкційна коаліція готує жорстку відповідь для ВПК Росії, яка функціонує в обхід обмежень.

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Російські війська вдарили 13 червня по Кривому Розі ракетою Х-101, випущеною РФ у квітні 2023 року. Про це у середу, 14 червня, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Єрмак зазначає, що близько 50 компонентів у такій ракеті, переважно мікроелектроніка, виробляються в країнах вільного світу і різними шляхами були поставлені до РФ. Також він зазначив, що це не єдиний тип ракет, які виготовляє РФ.

"Росія користується недоліками введених обмежень і обходить санкції за допомогою посередників, зокрема третіх країн. Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути на глобальному рівні проти цих компаній. Також мають каратися і шляхи обходу санкцій", — зазначає Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що встановлені факти посередництва низки компаній, зареєстрованих у третіх країнах, є прикладом того, що нинішніх заходів, спрямованих проти РФ, недостатньо, і санкції мають посилюватися. Він нагадав, що застосована Росією у Кривому Розі ракета забрала життя 11 людей, серед яких була одна дитина.

"Зараз ми працюємо спільно з партнерами щодо посилення санкцій та експортного контролю, щоб позбавити росіян можливостей отримувати іноземні комплектуючі для виробництва озброєнь через посередників. Ми вже проговорили деякі кроки", — зазначає Єрмак.

У ОП зазначають, що президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з дипломатами відповідних країн, і зараз Київ чекає реакції.

"Група Макфола-Єрмака готує документ, який досліджує ситуацію з поставками мікроелектроніки та інших компонентів у РФ з конкретними рекомендаціями щодо обмежень. Санкційна коаліція має дати жорстку відповідь. Разом ми повинні вдарити по Росії та їх ВПК", — підсумував керівник ОП.

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня ЗС РФ обстріляли місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ракети потрапили до кількох цивільних об'єктів у різних частинах міста, зокрема до п'ятиповерхового житлового будинку.

На трагедію у Кривому Розі відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що "російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст та людей".