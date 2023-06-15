Ізраїль висловив протест РФ за військові зв'язки з Іраном

Беньямін Нетаньягу заявив про "мовчазний" діалог з Москвою. У Кремлі незадоволені ізраїльською допомогою Києву, а у Тель-Авіві не знають, якою валютою РФ платить іранцям за ударні дрони.

Ізраїль висловив протест Росії за посилення військової співпраці з Іраном. Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Ізраїля Беньямін Нетаньягу, яку опублікувало видання Bhol.

Тель-Авів адресував ноту протесту російському уряду через зміцнення військової співпраці Москви та Тегерана під час великої війни в Україні.

"Нетаньягу висловив стурбованість тим, що Москва поставить Тегерану передові системи озброєння", — зазначило видання.

За словами ізраїльського прем'єра, з владою РФ ведуть "мовчазний" діалог, під час якого ситуацію обговорюють чесно та відкрито.

Усі сторони мають претензії одна до одної – Росія стурбована ізраїльською допомогою Україні, а Ізраїль – збільшенням співпраці РФ з Іраном.

"Ми не знаємо, в якій валюті Росія платить іранцям за військову допомогу", — зазначив Нетаньяху.

Ізраїль надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу та політичну підтримку, але утримається від постачання зброї, повторив він позицію країни.

Ізраїль побоюється, що якщо передасть ЗСУ системи протиракетної оборони "Залізний купол", то секретні технології можуть потрапити до рук росіян. А Росія передасть їх Ірану, що становить велику небезпеку.

Нагадаємо, що 15 червня ЗМІ дізналися про закупівлі списаних ізраїльських танків "Меркава Mk.2" та "Меркава Mk.3" у двох країнах Європи.

Фокус вже писав, що ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems розробляє комплекс ПРО, який знищуватиме гіперзвукові ракети.