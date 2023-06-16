Триває більше години: у Новій Каховці чути стрілецький бій, — росЗМІ (відео)

За даними пропагандистів, у районі Нової Каховки окупаційні війська намагаються перешкоджати висадженню десанту українських сил. Стрілянину також чути в Таврійську та Соснах.

Російські пропагандисти повідомляють про спробу українського десанту висадитися на лівобережжі Дніпра в районі Нової Каховки. Пост опублікований у Telegram-каналі "Известий".

Повідомляється, що йде стрілецький бій, і що ЗС РФ намагається перешкоджати висадженню десанту українських сил.

"Стрілянину також чути в Таврійську та Соснах", — йдеться в публікації.

Звуки стрілянини в районі Нової Каховки

За даними пропагандистів, інтенсивний обстріл тривав упродовж години, вибухи лунали з боку узбережжя.

Пропагандисти РФ — про висадку українського десанту під Новою Каховкою, постріли в Таврійську та Соснах Херсонської області

Реакція в Україні

Офіційних коментарів подій під Новою Каховкою з боку України наразі немає. Однак у Telegram-каналах попереджається про можливу провокацію, оскільки російська окупаційна адміністрація може заявити про ліквідацію ДРГ та знищення численних "натовських найманців" та військової техніки.

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