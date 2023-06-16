Контрнаступ України займе багато часу і дасться висою ціною, — Міллі

Американський генерал високо оцінив навички українських захисників. Про російських окупантів він сказав, що ті засіли на оборонних позиціях, і багато з них навіть не розуміють, навіщо вони там.

На контрнаступ України піде значний час і за це доведеться заплатити високу ціну. Так висловився про контрнаступ України голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Про це повідомляє Sky News.

Український контрнаступ просувається зі стабільним результатом на своїй початковій стадії, про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі 16 червня.

"Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу. Це дуже складний та інтенсивний бій і, ймовірно, займе значний час і доведеться заплатити високу ціну", — дав свій прогноз Міллі.

Генерал Міллі — про російських військових

Генерал також наголосив на лідерстві, навичках та моральному дусі українських захисників — усе це різко контрастує з якостями російських солдатів.

За словами Міллі, російське військове керівництво не завжди діє послідовно, а бойовий дух військовослужбовців РФ не високий.

"І вони сидять на оборонних позиціях, і багато хто з них навіть не знає, навіщо він там", — зазначив Міллі.

Нагадаємо, що 16 червня пропагандисти з РФ заявили, що під Новою Каховкою чути звуки пострілів стрілецького бою та вибухів. Повідомлялося, що в районі неподалік тимчасово окупованого міста Херсонської області війська РФ намагаються перешкоджати висадженню десанту ЗСУ. Стрілянина також була чутна в Таврійську та Соснах.

Також повідомлялося про те, що Україна отримала новий пакет військової допомоги з Німеччини. Серед іншого, відомо про дві бронемашини для розмінування WISENT 1, 16 вантажівок Zetros, два тягачі 8x8 HX81. До того ж українським військовим поставили 300 000 наборів першої медичної допомоги.