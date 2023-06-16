Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що до неї увійшло

Київ отримав від Берліна кілька додаткових одиниць техніки та сотні тисяч наборів для надання першої допомоги.

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Німеччина надала Україні додаткову партію військової допомоги. Про це стало відомо 15 червня з офіційного сайту німецького уряду.

У пресслужбі зазначили, що ЗСУ отримали додаткові одиниці техніки, а саме:

дві бронемашини для розмінування WISENT 1

16 вантажних автомобілів Zetros

2 сідельні тягачі 8x8 HX81 і 2 напівпричепи

Крім того, Берлін надав Києву 300 тисяч наборів для першої медичної допомоги.

На урядовому порталі йдеться, що Німеччина підтримує Україну, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять з постачань Федеральних збройних сил та постачання промисловості, що фінансуються коштом коштів федерального уряду для нарощування потенціалу безпеки.

Нагадаємо, що 13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував постачання в Україну понад 100 танків Leopard 1 до кінця поточного року. За його словами, ФРН наростить постачання танків Leopard 1 Україні, оскільки за останні дні стало відомо, що в Україні внаслідок бойових дій частину німецьких танків було знищено.

Раніше, 7 червня, Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До його складу входять всюдиходи Bandvagn 206, а також 2000 боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard.

Ми також писали 2 червня про те, що Німеччина уклала контракт із компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH на закупівлю 66 колісних БТР для України. Представники німецького уряду також виступили з ініціативою щодо закупівлі автомобілів у FFG.