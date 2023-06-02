Німеччина уклала контракт з компанією FFG на придбання 66 колісних БТР для України

ФРН також може відправити Києву 64 багатоцільові модернізовані автомобілі шведського виробництва.

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Уряд Німеччини має намір й надалі постачати важку техніку для України. З компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) укладено контракт на постачання 66 колісних бронетранспортерів. RTL 2 червня повідомило подробиці з посиланням на заяву речниці Міністерства оборони ФРН.

У Берліні обговорили плани стосовно закупівлі бронетранспортерів Fuchs оборонного концерну Rheinmetall, але згодом, як інформує видання, від цих намірів відмовилися. Натомість вирішили обрати FFG, оскільки вартість їхніх БТР була вшестеро-всемеро меншою.

Представники німецького уряду також виступили з ініціативою щодо закупівлі автівок у FFG. Йдеться про 64 багатоцільові автомобілі – старі транспортні засоби шведського виробництва, які компанія вирішила модернізувати. Деякі з них раніше використовувалися підрозділами Бундесверу.

Федеральний уряд Німеччини з FFG уклав два контракти. Терміни постачання бронетранспортерів цієї компанії до нашої держави не назвали.

Нагадаємо, 1 червня в ефірі телерадіокомпанії NOS повідомили, що уряд Нідерландів планує купити для України кілька десятків танків Leopard 1. За словами анонімного джерела з Гааги, важка бронетехніка може поставити швейцарська компанія. Проте уряд цієї держави має намір залишатися осторонь конфлікту з Росією, наскільки це можливо. Чиновники заявили, що постачання зброї Україні ставлять під загрозу нейтральний статус країни.

Також 1 червня стало відомо, що Міністерство оборони України звернулося до Австралії з проханням передати танки Abrams M1A1, які замінюють на новіші M1A2. У Міноборони України заявили, що кожен танк допоможе зберегти життя військових і звільнити українські землі від ворога. Відомо, що Австралія закуповує 75 танків і 52 машини на базі танка Abrams. США модернізують старіші танки й доведуть їх до рівня M1A2 SEPv3.