"Допоможе прорвати оборону": Україна запросила в Австралії танки Abrams M1A1

В Міноборони України заявили, що кожен танк допоможе зберегти життя військових та звільнити українські землі від ворога.

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Міністерство оборони України звернулося до Австралії з проханням передати танки Abrams M1A1, які замінюють на новіші M1A2. Про це повідомляється в офіційному твіттері відомства.

"Ми потребуємо Австралії в танковій коаліції вільних націй", — написали в публікації.

У Міноборони підкреслили, що кожен танк, який Україна може отримати від австралійського уряду, допоможе прорвати ворожі оборонні укріплення. А це своєю чергою допоможе відвоювати українські землі та врятувати життя людей.

Також було додано відеоролик з кадрами з фільму "Шалений Макс: Дорога гніву", який зрежисував австралієць Джордж Міллер. Зазначається, що Австралія отримала 59 танків Abrams M1A1 від Корпусу морської піхоти США. Нині ж Королівська армія переозброюється на сучасніші M1A2 SEPv3. Проте в Міноборони України заявляють, що американські танки будуть грізною зброєю проти російських окупантів.

Австралія закуповує 75 танків та 52 машини на базі танка Abrams. США модернізують старіші танки та доведуть їх до рівня M1A2 SEPv3.

Нагадаємо, 27 травня ЗМІ повідомили, що українські військові вже тренуються на американських танках Abrams. В Німеччині навчається одразу 400 бійців.

15 травня в навчальний центр Графенвер доставили 31 танк Abrams для навчання українських військових.