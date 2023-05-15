Чекають на екіпажі ЗСУ: у Німеччину доставили понад 30 танків Abrams (фото)

Американські танки прибули до навчального центру Графенвер і незабаром виконуватимуть бойові завдання в Україні. Машини здатні змінити хід великої війни, але вони не стануть "срібною кулею", попереджав голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

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Американські танки Abrams доставили до Німеччини, українські військові мають пройти на них навчання. Про це сказав 15 травня на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер.

За його даними, 31 навчальний танк M1A1 Abrams прибув до навчального центру Графенвер. Там вони чекатимуть на початок підготовки до навчання танкових екіпажів ЗСУ.

"Українські екіпажі приїдуть упродовж кількох тижнів", — додав військовий.

Міністр оборони Ллойд Остін 11 травня повідомляв підкомітет Сенату з асигнувань на оборону, що США перекинули кілька танків для участі в бойових діях в Україні, писало агентство Associated Press.

Очікується, що навчання триватиме близько десяти тижнів. Танки США поставлять в Україну рано восени, як тільки війська закінчать навчання, говорив журналістам агентства високопосадовець.

"Танк M1A2 Abrams змінить хід війни, але він не є срібною кулею", — попереджав у квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі.

Нагадаємо, що американські ЗМІ писали про побоювання Пентагону щодо попадання до рук військ РФ секретного обладнання з танків Abrams. Тому з танків знімають "чутливі" технології перед їх відправкою до України.

Сенатори Том Коттон та Ангус Кінг 27 квітня заявили про невдоволення повільністю в процесі передачі танків Abrams до рук ЗСУ напередодні запланованого контрнаступу.

Associated Press 21 квітня повідомляло, що екіпажі ЗСУ розпочнуть навчання на танках Abrams на початку червня цього року, тренінги триватимуть близько 10 тижнів.