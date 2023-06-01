"Поможет прорвать оборону": Украина пригласила в Австралии танки Abrams M1A1

В Минобороны Украины заявили, что каждый танк поможет сохранить жизнь военных и освободить украинские земли от врага.

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Министерство обороны Украины обратилось в Австралию с просьбой передать танки Abrams M1A1, которые заменяют новыми M1A2. Об этом сообщается в официальном твиттере ведомства.

"Нам нужна Австралия в танковой коалиции свободных наций", — написали в публикации.

В Минобороны подчеркнули, что каждый танк, который может получить Украина от австралийского правительства, поможет прорвать вражеские оборонительные укрепления. А это в свою очередь поможет отвоевать украинские земли и спасти жизнь людей.

Также был добавлен видеоролик с кадрами из фильма "Безумный Макс: Дорога гнева", который срежиссировал австралиец Джордж Миллер. Австралия получила 59 танков Abrams M1A1 от Корпуса морской пехоты США. В настоящее время Королевская армия перевооружается на более современные M1A2 SEPv3. Однако в Минобороны заявляют, что американские танки будут грозным оружием против российских оккупантов.

Австралия закупает 75 танков и 52 машины на базе танка Abrams. США модернизируют более старые танки и доведут их до уровня M1A2 SEPv3.

Напомним, 27 мая СМИ сообщили, что украинские военные уже тренируются на американских танках Abrams. В Германии обучается сразу 400 бойцов.

15 мая в учебный центр Графенвер доставили 31 танк Abrams для обучения украинских военных.