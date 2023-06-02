Германия заключила контракт с компанией FFG на закупку 66 колесных БТР для Украины

ФРГ также может отправить Киеву 64 многоцелевых модернизированных автомобиля шведского производства.

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Правительство Германии намерено и дальше поставлять тяжелую технику для Украины. С компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) заключен контракт на поставку 66 колесных бронетранспортеров. RTL 2 июня сообщило подробности со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ.

В Берлине обсудили планы по закупке бронетранспортеров Fuchs оборонного концерна Rheinmetall, но впоследствии, как сообщает издание, от этих намерений отказались. Зато решили выбрать FFG, поскольку стоимость их БТР была в шесть-семь раз меньше.

Представители немецкого правительства также выступили с инициативой по закупке автомобилей у FFG. Речь идет о 64 многоцелевых автомобилях – старых транспортных средствах шведского производства, которые компания решила модернизировать. Некоторые из них ранее использовались подразделениями Бундесвера.

Федеральное правительство Германии по FFG заключило два контракта. Сроки поставок бронетранспортеров этой компании в наше государство не назвали.

Напомним, 1 июня в эфире телерадиокомпании NOS сообщили, что правительство Нидерландов планирует купить для Украины несколько десятков танков Leopard 1. По словам анонимного источника из Гааги, тяжелая бронетехника может поставить швейцарская компания. Однако правительство этого государства намерено оставаться в стороне от конфликта с Россией, насколько это возможно. Чиновники заявили, что поставки оружия Украине ставят под угрозу нейтральный статус страны.

Также 1 июня стало известно, что Министерство обороны Украины обратилось в Австралию с просьбой передать танки Abrams M1A1, которые заменяют новыми M1A2. В Минобороны Украины заявили, что каждый танк поможет сохранить жизнь военных и освободить украинские земли от врага. Известно, что Австралия закупает 75 танков и 52 машины на базе танка Abrams. США модернизируют более старые танки и доведут их до уровня M1A2 SEPv3.