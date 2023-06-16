Удар по базі ЗС РФ у Херсонській області: з'явилися супутникові знімки (відео)

На кадрах із супутника Planet Labs можна побачити, як зараз виглядають пансіонат "Експрес" та готель Chalet Termal в окупованому росіянами селі Щасливцеве.

У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких показано наслідки удару по місцях розташування російських військовослужбовців в окупованій частині Херсонської області. Відповідні кадри із супутника Planet Labs опублікував проєкт "Схеми" 15 червня.

На знімках можна побачити, як зараз виглядають пансіонат "Експрес" та готель Chalet Termal в окупованому Російською Федерацією селі Щасливцеве Херсонської області порівняно з 26 травня.

На кадрах помітно, що згадані будівлі майже повністю зруйновані, видно сліди пожеж.

Удар по базі окупантів у Херсонській області: що відомо

За даними мелітопольського міського голови Івана Федорова, 9 червня ЗСУ знищили групу російських загарбників на Арабатській Стрілці у Генічеському районі Херсонської області.

"За уточненою інформацією на Арабатській Стрілці в Генічеському районі не витримали стіни їдальні на захопленій базі відпочинку "Експрес". Впали прямо під час трапези військових Росгвардії", – повідомив чиновник.

Своєю чергою голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ нібито обстріляли об'єкти на Арабатській стрілці та в Залізному порту ракетами британського виробництва Storm Shadow.

Пізніше, 15 червня, Володимир Сальдо заявив, що 9 червня на нього нібито велося "справжнє полювання" за наказом президента України Володимира Зеленського та голови ГУР Кирила Буданова. За його словами, за місцями його передбачуваного місцеперебування в Херсонській області було випущено "понад десять високоточних англійських ракет".