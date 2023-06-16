Ледве не утонули: бійці ССО врятували п'ятьох військових РФ після підриву Каховської ГЕС (відео)

Окупанти, які служили у підрозділі "Шторм Z", опинилися на затоплених позиціях у Херсонській області. Українські спецназівці завантажили їх на човни, а з інших позицій ЗС РФ відкрили вогонь по своїм "товаришам".

Бійці українських Сил спеціальних операцій (ССО) врятували п'ятьох російських окупантів у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомила пресслужба ССО у Telegram.

"Підірвавши Каховську ГЕС, російське командування жодним чином не врахувало життя власного особового складу", — зазначили військові.

Після розливу води десятки військових РФ були відрізані від великої землі на затоплених позиціях у Херсонській області, зазначили у ССО.

Одну з ворожих позицій було затоплено, кілька росіян ледь не потонули. Сили ССО отримали дані про можливість взяття в полон супротивника та попрямували до місця.

П'ятьох окупантів завантажили на човни, а з інших позицій росіяни вдарили по своїх товаришах. Завдяки прикриттю кулеметним вогнем українські спецназівці доставили всіх полонених на берег живими. Бійці під час виконання завдання не постраждали.

Під час бесіди із загарбниками на березі бійці ССО з'ясували, що росіяни служили у підрозділі "Шторм Z". Цей загін формується здебільшого з ув'язнених, яким обіцяють свободу після участі у повномасштабній війні в Україні.

Нагадаємо, що багато українців втратили будинки після підриву Каховської ГЕС російською армією. Фокус 15 червня писав про дитину з Херсонської області, яка разом з родиною змушена жити на вулиці. Їхній будинок змило водою.

Природоохоронна організація Greenpeace з'ясувала, що через підрив дамби було підтоплено нафтопереробні заводи, автозаправки та теплоелектростанції — загалом 32 об'єкти. У перші дні трагедії у воду могло потрапити до 150 тонн моторного мастила.