У ЗСУ повідомлятимуть про ракетні атаки по Україні в режимі онлайн: потрібен лише смартфон

За словами полковника Юрія Ігната, відомство отримало безліч запитів від журналістів та простих людей. Тепер громадяни можуть оперативно з гаджету отримати свіжу інформацію про ракетні атаки та запуски дронів.

Українці тепер зможуть оперативно отримувати інформацію про загрози атак з повітря з боку Російської Федерації. Про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 16 червня.

За його словами, відомство тепер повідомлятиме українців про ракетні атаки або ж атаки дронів-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі.

Юрій Ігнат додав, що українці та журналісти давно про це просили, тому в режимі онлайн усі зможуть дізнатися про обстановку у небі.

"Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ неодноразово зазначали, що інформувати громадян про ракети чи дрони у повітрі необхідно акуратно, щоб не розкрити важливу інформацію. Росіяни можуть скористатися даними, які вказані неправильно.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що Російська Федерація атакувала Україну за допомогою безпілотників. У Повітряних силах прозвітували про знищення цілей. За даними командування, силам ППО вдалося збити сім російських дронів, а українська авіація завдала до десяти авіаударів за позиціями окупантів РФ.