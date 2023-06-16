Як оскаржити висновок ВЛК під час мобілізації: пояснення юриста

За словами юриста Іллі Шипко, висновки ВЛК можна оскаржити у вищому органі чи суді. Однак оскарження постанови не зупиняє її дії, тобто військовозобов'язаного можуть мобілізувати.

В Україні триває загальна мобілізація чоловіків призовного віку, яких після вручення повістки та уточнення військово-облікових даних відправляють на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Інтернет переповнений повідомленнями про випадки, коли за результатами ВЛК навіть люди, які мають значні вади здоров'я, визнаються придатними без жодних обмежень. Постанову ВЛК можна оскаржити. Про те, як це зробити, розповідає юрист Ілля Шипко.

Способи оскарження постанови ВЛК

Перший спосіб

Слід звернутися до вищого органу – до ВЛК вищого рівня або Центральної ВЛК. Обираючи такий спосіб оскарження, у скарзі необхідно докладно описати всі моменти, з якими не погоджується військовозобов'язаний, зазначає юрист. Також по можливості потрібні додаткові документи, що підтверджують стан здоров'я.

Розгляд таких звернень провадиться відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян".

Другий спосіб

Ще одним способом оскарження висновку ВЛК є звернення до суду. У цьому випадку слід подати позовну заяву до відповідного органу у порядку адміністративного судочинства. Цей спосіб складніше, ніж попередній, оскільки подання позову має проводитися за вимогами КАСУ. За словами Шипка, це непросто зробити без допомоги адвоката.

Строки оскарження заключення ВЛК

Відповідно до законодавства, строк для звернення до суду з метою оскарження висновків ВВК складає шість місяців з дня отримання ухвали, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку.

Якщо ж позивач уже звертався до вищої ВЛК, але її рішення його не задовольнило, то з цього моменту до звернення до суду має пройти не більше трьох місяців.

Особливості оскарження висновків ВЛК

Юрист наголошує, що оскарження заключення ВЛК не зупиняє його дії. Тобто якщо військовозобов'язаний визнаний придатним до проходження військової служби, то його можуть мобілізувати, попри те, що він вирішив оскаржити висновки лікарів.

Однак, при судовому оскарженні можна подати заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови, що оскаржується, до прийняття судового рішення.

Нагадаємо, 16 червня Фокус розбирався, чи законні облави ТЦК на чоловіків, коли затриманих одразу везуть на медичну комісію, де "всі здорові", і того ж дня відправляють до навчальної частини, і як себе захистити.

13 червня начальник Івано-Франківського ТЦК та СП Роман Плітус підписав наказ "Про проведення загальної мобілізації". У документі, серед іншого, йдеться про обов'язкову явку військовозобов'язаних у військкомат у 10-денний строк.