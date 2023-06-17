Космос – це не Дикий Захід. Чому норми як ніколи важливі для космічного стримування та оборони

У США точаться дискусії, чи потрібно створювати космічні норми. Критики вважають, що вони можуть обмежити поведінку Штатів. Прихильники ідеї вбачають у цьому додатковий захист.

Дипломатія й оборона завжди йшли пліч о пліч. Космос не є винятком, ставши невід'ємною частиною повсякденного життя і національної безпеки США, від командування і управління до розвідки і навігації. Зі зростанням значущості використання космосу постає запитання про безпеку космічних систем, і однією з можливих відповідей на нього є заповнення прогалин у нормах відповідальної поведінки в космосі. Це може здатися досить вузькою темою, але насправді вона пов'язана з широким спектром стратегічних цілей США і стала центральною точкою зусиль із захисту інтересів національної безпеки в космічній сфері. Зусилля Америки в галузі розробки космічних норм вийшли за рамки узагальнених заяв і проникли в політику і стратегію національної оборони.

Фокус переклав статтю Робіна Дікі про те, чому США важливо мати норми для ведення оборони у космічному просторі.

У відповідь на це деякі аналітики поставили під сумнів цінність космічних норм для оборони і стримування. Зрештою, норми не можуть запобігти агресивним діям рішучого противника, перехопити ракету або захистити супутник від нападу. Критики стверджують, що необов'язкові норми беззубі, що вони можуть надмірно обмежувати поведінку США, або що зловмисні суб'єкти просто ігноруватимуть норми і робитимуть те, що хочуть. У кожному з цих критичних зауважень є частка істини. Проте норми дійсно відіграють вирішальну роль у космічній безпеці, як і в інших царинах протягом століть.

Поки що розроблено дуже мало норм космічної безпеки, і подальший розвиток норм поведінки в космосі є важливим проєктом для оборони і стримування в цій галузі. Хоча норми обмежують певну свободу дій, вони також відіграють ключову роль в уникненні плутанини, полегшенні координації між союзниками і партнерами під час кризи або конфлікту, а також виявленні агресії та реагуванні на неї. Вони сприяють досягненню кінцевих цілей космічної безпеки: запобіганню конфліктам у космосі, подоланню конфліктів у разі їхнього виникнення та захисту використання космосу для майбутніх поколінь у США та в усьому світі.

Багато з цих позитивних ефектів поки що не перевірені на практиці в космосі через (на щастя) відсутність відкритих військових дій у цьому середовищі. Але в інших галузях аналогічні норми виконували ці ролі протягом десятиліть або століть. Розробка норм один із багатьох інструментів, які можуть і повинні застосовуватися стратегічно для збереження стабільності та просування інтересів США в космосі. Хоча існує безліч потенційних норм, які можна розглянути як компоненти стратегії космічної безпеки, особливу цінність становлять такі норми, як виявлення "загрозливої" поведінки на орбіті, встановлення ліній комунікації між операторами супутників, розроблення стандартів оперативної сумісності систем і даних, а також сприяння обміну інформацією та наданню ресурсів потенційно вразливим космічним суб'єктам. Переваги космічних норм для стримування і оборони перевищують витрати, і ці переваги не варто ігнорувати тільки тому, що їхній вплив часто непомітний.

Переваги космічних норм для стримування та оборони перевищують витрати, і ці переваги не варто ігнорувати лише тому, що їхній вплив часто непомітний Фото: AP

Що входить у поняття норми?

Одна з найбільших проблем в обговоренні цінності норм для космосу полягає в тому, що не існує загальноприйнятого визначення норми. Іноді термін "норма" використовується тільки для позначення необов'язкових керівних принципів поведінки. Також може виникнути плутанина щодо того, чи означає "норма" "нормальне" (тобто щось звичне і звичне), чи радше "нормативне", тобто таке, що належить до ціннісного судження про деякий вид поведінки як добрий чи поганий. Одне визначення, запозичене з наукової літератури, дає можливість осмислити норми в космічному контексті як загальноприйняті стандарти належної поведінки.

Загальноприйняті стандарти належної поведінки можуть набувати різних форм і встановлюватися різними способами, але ключовим є слово "загальноприйняті". Досі норми поведінки в космосі обмежувалися широкими правовими принципами, як-от запобігання "забрудненню" космосу, неписаними угодами, як-от повага до права супутників "літати" над територією різних країн на Землі, і необов'язковими керівними принципами щодо обмеження орбітального сміття та сталого функціонування. Тому деякі високопосадовці США називають космос "Диким Заходом". Хоча космос не є повним правовим або дипломатичним вакуумом, як випливає з цього опису, великі прогалини і двозначність залишають багато місця для формування загальних очікувань щодо прийнятної і неприйнятної поведінки.

Поточні зусилля з розроблення норм космічної безпеки, що здійснюються Сполученими Штатами, включають широкий спектр підходів. Так, Космічне командування США оприлюднило конкретні моделі відповідальної поведінки, які воно використовує у своїй діяльності. Сполучені Штати оголосили про одностороннє зобов'язання не проводити руйнівні випробування протисупутникових ракет прямого наведення, що було підтримано іншими країнами в резолюції ООН. Крім того, в рамках обговорень у відкритій робочій групі ООН держави спробували виробити спільне розуміння потенційних норм космічної безпеки.

Подолання плутанини

Норми можуть допомогти запобігти переростанню криз, заснованих на непорозумінні або неправильному сприйнятті, у конфлікт. Багато трагедій та інцидентів з насильством сталися через збої в комунікації. Наприклад, кілька комерційних авіалайнерів було збито через те, що їх неправильно ідентифікували як військовий літак. У деяких випадках пілот не отримав попередження про зміну курсу або взагалі не знав, що військові вбачають у ньому загрозу і збираються стріляти. Уже є перші ознаки подібних проблем у космосі: наприклад, Китай стверджує, що SpaceX не відповідає на повідомлення, коли супутники Starlink наближаються до китайської космічної станції з екіпажем. Обмеження обізнаності про ситуацію в космосі та відсутність чітких і послідовних способів зв'язатися з відповідними операторами супутників у кризовій ситуації створюють небезпечну основу для того, щоб передбачувані загрози переросли у ворожі дії в космосі.

Обмеження поінформованості про ситуацію в космосі та відсутність чітких та послідовних способів зв'язатися з відповідними операторами супутників у кризовій ситуації створюють небезпечну основу для того, щоб передбачувані загрози переросли у ворожі дії у космосі Фото: ixbt

Норми допомагають уникнути або розрядити ці кризи, гарантуючи, що всі учасники космічної діяльності знають, яка поведінка може бути сприйнята як загрозлива, щоб добромисні учасники могли її уникнути. Лінії комунікації та стандарти ситуаційної обізнаності в космосі можуть допомогти операторам вирішити суперечки й отримати загальну картину ситуації. Такі норми дають змогу уникнути ескалації, коли це можливо, надаючи альтернативу ризикованим позиціям, коли спочатку стріляють по потенційних загрозах, а потім ставлять запитання. Оборона і стримування досить складні навіть без туману і тертя конфлікту. Норми можуть допомогти прорватися крізь цей туман, одного разу врятувавши світ від ненавмисної війни.

Ще одна важлива роль норм в обороні, яку часто не беруть до уваги, — це координація дій між партнерами і союзниками. Тертя між союзниками, у яких немає єдиної думки з оперативних питань, можуть стати серйозною перешкодою для спільних дій. У сумнозвісній історії наполеонівських війн австрійська армія потрапила в оточення і зазнала поразки в 1805 році тільки тому, що їхні союзники, росіяни, використовували інший календар, через що вони відстали на дванадцять днів. Сьогодні коаліції стають дедалі складнішими, в операціях часто беруть участь представники різних служб, країн і комерційних структур, а також військові. Війна в Україні продемонструвала особливу різноманітність космічних суб'єктів, які можуть брати участь у конфлікті, і показала, наскільки складно передбачити дії всіх потенційних партнерів. Норми допомагають гарантувати, що різні суб'єкти вже дотримуються схожих стандартів у таких питаннях, як обмін інформацією та оперативна сумісність систем, усуваючи потенційні проблеми під час формування коаліції швидше, ніж під час вирішення таких питань на двосторонній основі. У цьому широкому сенсі вже існує безліч норм для опису діяльності в космосі, включно з такими фундаментальними речами, як визначення орбітальних параметрів супутників і сміттєвих об'єктів.

Норми також допомагають знизити ризик появи технічних або організаційних "слабких ланок" у коаліції. Коли немає єдиного лідера, який встановлює правила і контролює якість для всієї групи, норми можуть стимулювати підвищення рівня технологій і практики до прийнятного мінімального рівня у всій команді. Це особливо актуально, оскільки Міністерство оборони співпрацює з дедалі різноманітнішими компаніями та нетрадиційними постачальниками, деякі з яких мають менше ресурсів і досвіду, ніж інші. Наприклад, загальні стандарти кібербезпеки для комерційних космічних операторів зведуть до мінімуму можливість появи "слабких ланок", які можуть стати об'єктами кібератак. Таким чином, норми можуть допомогти зробити взаємопов'язану космічну діяльність більш стійкою.

Виявлення та реагування на агресію

Найголовніше — норми можуть допомогти виявити, стримати або відреагувати на ворожу поведінку. За словами старшої співробітниці з питань космічної безпеки Одрі Шаффер, норми "можуть відігравати важливу роль у виявленні загроз і реагуванні на них". Порушення міжнародно визнаної норми стане сигналом про ворожі наміри або потенційну майбутню ескалацію, даючи змогу тим, кому погрожують, відслідковувати, готуватися і мобілізувати інших для дій у відповідь. Норми також обрамляють правила застосування зброї, уточнюючи визначення ворожих або загрозливих дій і даючи змогу ухвалювати рішення про самооборону. Існування норми саме по собі навряд чи зупинить рішучу країну від ворожих дій, але чіткі норми, ухвалені кількома країнами, що мають доступ до своїх дипломатичних, військових та економічних елементів національної могутності, можуть знизити бар'єри для міжнародної відповіді на агресивну поведінку в космосі, тим самим роблячи стримування надійнішим і ефективнішим. Ефект норми може варіюватися від створення політичної або економічної підтримки односторонньої відповіді до створення міжнародної коаліції для покарання порушника норми. Коли Росія порушила норми територіальної цілісності та почала чинити воєнні злочини в Україні, Сполучені Штати допомогли організувати міжнародну реакцію, включно з безпрецедентними санкціями проти Росії, масштабною безпековою допомогою Україні та голосами 141 країни в Організації Об'єднаних Націй, яка засудила вторгнення.

Коли Росія порушила норми територіальної цілісності та почала чинити військові злочини в Україні, Сполучені Штати допомогли організувати міжнародну реакцію, включаючи безпрецедентні санкції проти Росії

Навіть якщо саме існування норми не запобігає порушенням зловмисними суб'єктами, використання норм для виявлення та організації колективної відповіді на ворожу поведінку допомагає стримувати порушення. Сила норми полягає не в тому, чи залишиться вона непорушною, а в широті та інтенсивності реакції на порушення. Таким чином, добре розроблена норма не тільки вказуватиме, яка поведінка є прийнятною або неприйнятною, а й демонструватиме стимули та санкції, які спонукають суб'єктів слідувати нормі та карають тих, хто її не дотримується. Зіставлення стимулів із конкретними формами поведінки лежить в основі розроблення норм, навіть якщо стимули не є явними, і стратегічний підхід до належного зіставлення форм поведінки та стимулів може значно підвищити повноту й ефективність норм для космосу.

Ця динаміка свідчить про ширші відносини між дипломатією і війною. Норми поведінки — це засіб досягнення політичних цілей, і вони є таким самим потенційним інструментом, як військова зброя або фортифікаційні споруди. Пошук норм поведінки не виключає розробку військових планів і можливостей, а стратегічне використання обох цих інструментів у тандемі може досягти більшого в космічній обороні та стримуванні, ніж окремо. Як сказав генерал Чанс Зальцман, начальник космічних операцій Космічних сил США: "У нас є можливість жити в рамках відповідальної поведінки. Ми прописали відповідальні моделі поведінки відповідно до того, як, на нашу думку, має вестися бізнес. Це не наручники, які заважають нам робити все, що ми хочемо". Експертам із космічної безпеки та особам, які ухвалюють рішення, було б корисно думати про норми й оборону не як про конкуруючі поняття, а як про такі, що взаємно доповнюють частини стратегічного цілого.

Висновок

Якщо США не відіграватимуть провідну роль у розробленні норм поведінки в космосі, з нинішніми темпами космічного прогресу норми розвиватимуться без участі США. Це підвищує ризик, що космічне відомство національної безпеки США буде змушене обирати між дотриманням норм, які суперечать інтересам США, та порушенням норм і тиском, реакцією та осудом з боку міжнародного співтовариства. За правильного підходу норми можуть бути корисними для оборони і стримування, але для встановлення правильного балансу потрібні зусилля і співпраця. Відмова від ролі в цій дискусії може означати відмову від переваг стратегічно, екологічно і політично обґрунтованого нормативного режиму.

Такий нормативний режим може стати неймовірно складним і включати в себе широкий спектр норм. Для розв'язання проблем плутанини і ненавмисної ескалації під час кризи ключові норми мають включати роз'яснення того, яку поведінку в космосі розглядатиметься як загрозливу, і заохочення використання ліній комунікації і точок контакту між операторами. Норми, що стосуються загрозливої поведінки, можуть також сприяти плануванню і координації дій у відповідь на ці загрози. Норми щодо оперативної сумісності, обміну інформацією та навчання загроз, а також інші норми щодо стандартів і ресурсів, які допомагають вразливим космічним суб'єктам захистити себе в космосі та кіберпросторі, можуть зробити всю промисловість США і союзницькі коаліції більш стійкими.

Норми не вирішують усіх проблем космічної безпеки. Однак вони можуть забезпечити більш стабільні та передбачувані шляхи до миру в умовах кризи, підтримати коаліції та координацію, а також підвищити ефективність реагування на загрози. Поточні зусилля зі створення норм є життєво важливим компонентом комплексної стратегії США щодо забезпечення безпеки і стабільності в космосі.

Про автора

Робін Дікі — технічна співробітниця Центру космічної політики і стратегії корпорації The Aerospace. Вона займається питаннями космічної політики і стратегії, пов'язаними з національною безпекою, геополітикою і міжнародними відносинами.