"Це не проблема": українські пілоти висловилися про перепідготовку на F-16 (відео)

Як зазначає один із льотчиків ЗСУ, українці вже багато знають про F-16. За його словами, за допомогою західних винищувачів можна буде знищувати ворога на окупованих територіях.

Українські пілоти поділися думками щодо перепідготовки на сучасні американські винищувачі F-16. Про це йдеться у репортажі видання "Голос Америки" від 16 червня.

Пілот-винищувач Ростислав Лазаренко, який з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну здійснив понад 330 вильотів, зазначив, що його колеги готові освоїти високоефективний винищувач F-16 та використати його у бою.

"Я знаю, що якщо ці хлопці підуть перевчитися, поки ми тут продовжуватимемо воювати, то вони чисто психологічно не зможуть відпочивати. Вони будуть робити все можливе, щоб якнайшвидше перенавчитися на цю техніку і повернуться", — сказав український захисник.

Своєю чергою льотчик-винищувач Олексій зазначив, що українські пілоти вже багато знають про F-16. За його словами, F-16 допоможуть подолати переваги російських винищувачів Су-35, оскільки вони збільшать дальність поразки та дадуть можливість знищувати ворога на окупованих територіях.

"Щодо систем літака, польотів, тактики, техніки – для наших пілотів це не проблема. Як кажуть наші викладачі, треба відчувати літак", — заявив Олексій.

Спікер ВПС України Юрій Ігнат додав, що списки тих, хто освоюватиме F-16, вже складено. Він зазначив, що йдеться про десятки пілотів, а також про авіаційних інженерів.

"Ставка на молодих пілотів, які можуть краще спілкуватися з новими технологіями", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, що 5 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не використовуватиме американські винищувачі F-16 під час контрнаступних дій ЗСУ влітку 2023 року.

Раніше, 19 травня, ми писали про те, що США протестували українських льотчиків для польотів на F-16 і дійшли висновку, що на освоєння винищувачів українцям знадобиться лише чотири місяці. Американські інструктори зазначили, що українські пілоти з кваліфікацією на МіГ-29 та Су-27 змогли виконати низку "щодо технічних" маневрів на симуляторах.