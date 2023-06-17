Стикається з подвійною проблемою: Столтенберг може залишитися главою НАТО, – ЗМІ

За словами журналістів, усередині НАТО, ймовірно, немає консенсусу щодо кандидатури нового лідера. При цьому в Альянсі побоюються демонстрації роз'єднаності на тлі війни, що триває в Україні.

Нинішній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг, ймовірно, отримає пропозицію залишитися на своїй посаді ще на один рік. Про це 17 червня пише видання Reuters з посиланням на офіційного представника США та джерело, знайоме з перебігом переговорів.

Автори публікації зазначають, що Столтенберг, який очолює НАТО вже дев'ять років, має піти у відставку у вересні цього року. При цьому він має підтримку серед членів оборонного союзу.

"Адміністрація Байдена розглядає ідею про те, щоб Столтенберг залишився ще на рік", — заявив офіційний представник США.

За словами джерела, зараз усередині НАТО, ймовірно, немає консенсусу щодо заміни кандидатури Столтенберга. У зв'язку з цим його можуть попросити вчетверте продовжити свій термін перебування на посаді через побоювання продемонструвати роз'єднаність на тлі війни в Україні.

Як зазначають журналісти, глава НАТО зараз стикається з подвійною проблемою. Він має утримувати союзників разом для надання допомоги Києву. Водночас він повинен уникати ескалації, яка може втягнути Альянс у пряме зіткнення з РФ.

Нагадаємо, що 8 червня Джо Байден прокоментував ймовірність того, що новим генеральним секретарем НАТО стане кандидат із Великобританії. За його словами, у цій країні є "дуже кваліфікований фахівець", проте в Альянсі точаться дискусії.

Ми також писали про те, що 14 червня Джо Байден підтримав план генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який передбачає, що Україна не повинна виконувати план дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до Альянсу.