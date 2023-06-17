"Немає сенсу звертати увагу": у Зеленського відповіли на ядерні погрози Лукашенку

За словами радника ОП Михайла Подоляка, Лукашенко дуже боїться. У нього розпочнуться великі проблеми після того, як впаде режим президента Володимира Путіна в Росії.

Радник глави Офісу президента заявив, що не потрібно звертати увагу на ядерні погрози білоруського політика Олександра Лукашенка, оскільки він перебуває в "афективному стані". Про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу".

Як розповів Подоляк, Білорусь не може контролювати ядерну зброю, яку їй дала Росія. Щобільше, зброя – тактична. Це ті самі ракети, які зараз обстрілюють Україну, але без ядерних боєголовок.

"Це ті ж ракети, які можуть летіти на відстані від 500 до 6000 км. Відповідно, щоб використовувати тактику, їх не слід розміщувати безпосередньо на кордоні з тією чи іншою країною", — сказав Подоляк.

На його думку, Лукашенко тепер є "дивним братом-близнюком" колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, який також дуже щедрий на різні загрози. Обидві тепер мають робити анекдотичні заяви, щоб забивати інформаційний простір.

Також Подоляк зазначив, що у Лукашенка розпочнуться великі проблеми після того, як впаде режим президента Володимира Путіна в Росії. Так, білоруське суспільство ще не вирішило тих проблем, які стали очевидними після виборів президента 2020-го року.

"Тоді практично вся білоруська спільнота вважала, що президентські вибори були сфальсифіковані. Це були шості чи сьомі вибори, в яких брав участь Лукашенко, але так чи інакше вони були сфальшовані", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що Лукашенко дуже боїться, тому продовжує грати у гру – зупинити Україну будь-яким шляхом у процесі контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що 13 червня Лукашенко розповів, яку зброю отримав від РФ. За його словами, Білорусь не воюватиме зі США, тому їй вистачить тактичної ядерної зброї. Мільйон людей загине одразу, якщо вибухне російська бомба, заявив Олександр Лукашенко.

Також зазначимо, що 14 червня Лукашенко заявив, що Україна та Росія хотіли домовитися про "оренду" Криму. Лідер Білорусі розповідав журналістам, що його син Микола організував телефонну розмову з президентом України, де обговорювалися деталі мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Потім у Путіна спростували слова Лукашенка про "оренду" Криму. Спікер російського президента заперечує, що РФ колись хотіла і намагалася врегулювати з Україною питання Криму.