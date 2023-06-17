У Росії матір строковика, яка розповіла про загибель сина, звинуватили у дискредитації ЗС РФ

Донос на жінку, син якої загинув у Бєлгородській області, написала онука чоловіка, який під час Другої світової війни був інформатором НКВС.

У Росії матір загиблого строковика з Тюменської області звинуватили у дискредитації армії. На неї написали донос через те, що вона розповіла про загибель сина журналістам. Про це повідомляє видання 72 RU.

Син Алли Фатхелісламової Афанасій Подаєв загинув наприкінці 2022 року внаслідок обстрілу у Бєлгородській області. 19-річний хлопець проходив там службу. На YouTube-каналі редакції вийшло відеоінтерв'ю із сім'єю солдата. Через кілька днів після його виходу на Аллу надійшов донос від такої собі Анни Коробкової, яка вважала, що своїми висловлюваннями під час інтерв'ю мати загиблого юнака дискредитувала російську армію.

"Приїхали з поліції, показали на телефоні, що надійшов донос. Запитали, чому давала інтерв'ю? А вони навіть не знали, що син у мене загинув. За кілька днів приїхали до мене на роботу, привезли паперовий варіант заяви почитати. "Просимо вас покарати Фатхелісламову Аллу за дискредитацію, мовляв, навіть під час Великої Вітчизняної війни родичі не мали права висловлюватись проти. І мої слова з інтерв'ю там також надруковані", — розповіла жінка.

Вона повідомила, що незабаром її викличуть до суду.

Ганна Коробкова, яка донесла на жінку, вже відома в Росії. Вона займається тим, що відстежує реакції росіян на війну проти України в мережі, ЗМІ тощо і пише на них доноси. Написання доносів на росіян жінка поставила буквально на потік. В одному з інтерв'ю Коробкова заявила, що "викриття у неї в крові", і пояснила, що її дід був інформатором НКВС під час Другої світової війни.

Нагадаємо, що у РФ останнім часом спостерігається напружена обстановка, в якій деякі люди все частіше починають писати доноси одне на одного. В результаті порушуються кримінальні справи проти тих, хто висловлює невдоволення політикою Кремля та війною проти України.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України змушують таксистів "зливати" інформацію про своїх пасажирів.